WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Folha Popular
Tarzan
Sala
Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Império
F&J Santos
APPATA
Unimed
Seco
Câmara

Câmara aprova transferência da capital da República para Belém (PA) durante a COP30

Transferência será simbólica e ocorrerá entre os dias 11 e 21 de novembro; a proposta ainda precisa ser votada pelo Senado

25/09/2025 12h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (25) o Projeto de Lei 358/25 , da deputada Duda Salabert (PDT-MG), que transfere simbolicamente a capital da República de Brasília para Belém, no Pará, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), entre os dias 11 e 21 de novembro.

O texto segue agora para análise do Senado.

A COP ( Conference of the Parties) é o principal fórum internacional de discussão sobre mudanças climáticas. Desde 1995, a COP reúne todos os anos líderes mundiais, cientistas, empresas e organizações da sociedade civil.

Conforme a proposta aprovada, durante a COP30, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão se instalar em Belém para conduzir suas atividades institucionais e governamentais.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Deputado José Priante fala ao microfone
Priante lembrou que a capital já foi transferida simbolicamente outras vezes

Parecer favorável
O relator, deputado José Priante (MDB-PA), recomendou a aprovação do projeto. “Não é uma novidade no Brasil, já aconteceu em 1992, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, numa sinalização nacional e internacional de que todas as atenções do país deveriam estar voltadas para aquele grande evento”, relembrou.

“A COP30 configura-se como o maior evento das Nações Unidas para discussão e negociações sobre o regime internacional da mudança do clima”, disse Priante. “O evento consolidará o Brasil na vanguarda da diplomacia climática e ambiental, posição historicamente ocupada pelo país desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92)”, destacou o relator.

Outros pontos
Pelo texto, despachos e atos do presidente da República e dos ministros de Estado assinados durante a COP30 deverão ser referenciados como ocorridos em Belém.

O Poder Executivo deverá regulamentar a futura lei, estabelecendo as medidas administrativas, operacionais e logísticas necessárias à transferência temporária.

“A medida não é só um gesto simbólico, é um compromisso do Brasil com agenda climática e o desenvolvimento sustentável”, afirmou Duda Salabert na sessão do Plenário. “Transferir a capital para Belém é uma forma de colocar a região amazônica no centro das decisões políticas globais”, continuou a deputada.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna obrigatório conteúdo acessível em locais turísticos
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lei inclui Dia de São Miguel Arcanjo no calendário nacional
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Comissão aprova aumento das penas para falsificação de produtos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Império
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Fitness
Seco
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Sala
APPATA
Sicoob
Unimed
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
APPATA
Império
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Seco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Seco
Meganet
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados