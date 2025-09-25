WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Folha Popular
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Senado Federal

Haroldo Ribeiro é aprovado pela CRE para chefiar posto do Brasil na Finlândia

A entrada da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em 2023, após quase oito décadas de neutralidade, mudou o peso estratégi...

25/09/2025 13h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Embaixador participou de forma remota na sabatina, por ter dificuldade de se deslocar de Varsóvia, na Polônia - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Embaixador participou de forma remota na sabatina, por ter dificuldade de se deslocar de Varsóvia, na Polônia - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A entrada da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em 2023, após quase oito décadas de neutralidade, mudou o peso estratégico do país no cenário internacional e ampliou a relevância diplomática para o Brasil.

Nesse contexto, a Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (25), por unanimidade, a indicação ( MSF 61/2025 ) do embaixador Haroldo de Macedo Ribeiro para chefiar a missão brasileira em Helsinque, capital da Finlândia, com relatório favorável apresentado pelo ex-presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O diplomata, atualmente embaixador na Polônia, terá entre os desafios a interlocução em um país que se tornou a nova fronteira da aliança militar ocidental com a Rússia, como lembrou Pacheco.

Trajetória

Formado em Direito e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Ribeiro ingressou no Itamaraty em 1992. Foi promovido a ministro de primeira classe em 2017, sempre por merecimento.

Atuou em diversas áreas do Ministério das Relações Exteriores (MRE), entre elas o gabinete do ministro e a Secretaria-Geral, além de funções de coordenação em assuntos econômicos e contenciosos.

No exterior, representou o Brasil junto à Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), ao Mercosul e à Organização Mundial do Comércio (OMC). Foi embaixador em Bruxelas entre 2019 e 2022 e, desde então, chefiava a missão em Varsóvia, na Polônia.

Novos desafios geopolíticos

Com 5,6 milhões de habitantes, forte estado de bem-estar social e alto índice de desenvolvimento humano, a Finlândia se destaca em setores como papel e celulose, telecomunicações e equipamentos médicos. Membro da União Europeia desde 1995, o país ingressou na Otan em 2023, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Durante a sabatina, Ribeiro ressaltou a mudança histórica da Finlândia e o alto índice de desenvolvimento daquele país.

— Foi um passo político de notável importância. Depois da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, 76% da população apoiou o fim da neutralidade, foi a primeira vez na história que a maioria defendeu uma mudança tão radical. Isso se refletiu no Parlamento, com a proposta aprovada por 92% dos congressistas — declarou o embaixador.

Relações bilaterais

Brasil e Finlândia mantêm relações diplomáticas desde 1929. O comércio bilateral alcançou US$ 1,1 bilhão em 2024, com exportações brasileiras de cobre, café e níquel e importações de fertilizantes, níquel bruto e papel. Cerca de 50 empresas finlandesas atuam no Brasil, gerando aproximadamente 10 mil empregos diretos.

Apoio

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) elogiou a trajetória do diplomata e destacou os riscos da nova missão.

— Gostaria apenas de dizer que o senhor está saindo da área de combate na Polônia e indo para a área de combate na Finlândia, onde a fronteira com a Rússia, que hoje é o país mais belicoso do mundo, é extensa e existe um passado de conflito. Desejo sucesso em uma missão que não será simples — declarou.

mapa_finlandia.png

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, confirmou os depoimentos para segunda-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Operações da PF no Rio Madeira para destruir balsas e dragas de garimpo são foco de investigação da comissão - Foto: Reprodução CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Programa Agora Tem Especialistas busca parceria com rede privada e planos de saúde e cria incentivos para médicos - Foto: Claudio Vieira/PMSJC Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Meganet
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Império
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
Sala
Sicredi
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados