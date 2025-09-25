WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Sala
Seco
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Niederle
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Folha Popular
Senado Federal

CRE aprova André Odenbreit Carvalho para embaixada na Tailândia

Por unanimidade, a Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (25) a indicação do embaixador André Odenbreit Carvalho para ch...

25/09/2025 14h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Novo embaixador vai atuar na Tailândia e também no Laos, onde não há embaixada brasileira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Novo embaixador vai atuar na Tailândia e também no Laos, onde não há embaixada brasileira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Por unanimidade, a Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (25) a indicação do embaixador André Odenbreit Carvalho para chefiar a missão brasileira na Tailândia ( MSF 63/2025 ). O posto também se responsabiliza pelas relações diplomáticas com o Laos, onde não há embaixada brasileira. O parecer foi relatado pelo presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Com a aprovação da CRE, a indicação segue agora para deliberação do Plenário.

A aproximação da Tailândia com o Brasil, marcada pela recente participação do país asiático na reunião de chanceleres do Brics no Rio de Janeiro, e o esforço do Laos para superar o isolamento geográfico e econômico foram temas de destaque na sabatina.

Currículo

André Odenbreit Carvalho, formado em História, ingressou na carreira diplomática em 1993 e foi promovido a ministro de primeira classe em 2021. Ele será embaixador pela primeira vez. Atuou em postos na Argentina, Rússia e Reino Unido e chefiou divisões do Itamaraty ligadas à política ambiental, mudança do clima e negociações comerciais multilaterais. Atualmente chefia o consulado-geral do Brasil em Miami, nos Estados Unidos, desde 2022.

Países

O Reino da Tailândia, com mais de 70 milhões de habitantes, é uma das maiores economias do sudeste asiático. O país foi confirmado como parceiro do Brics em 2025, sob a presidência brasileira, e participou pela primeira vez de reunião do grupo no Rio de Janeiro.

O comércio bilateral alcançou US$ 5,9 bilhões em 2024, com superávit de US$ 1 bilhão para o Brasil. As exportações brasileiras concentram-se em soja, derivados e petróleo, enquanto as importações tailandesas incluem veículos, látex, arroz e componentes industriais. Empresas tailandesas, como o grupo hoteleiro Minor e a produtora de químicos Indorama Ventures, já investem no Brasil, enquanto a Embraer prospecta negócios no setor de defesa e aviação civil.

A República Democrática Popular do Laos tem cerca de 7,5 milhões de habitantes. Mantém estreita parceria política com o Vietnã e forte integração cultural e econômica com a Tailândia, além de significativa presença chinesa em projetos de infraestrutura. Em 2024, o comércio bilateral somou US$ 36,6 milhões, com destaque para exportações brasileiras de carnes e tabaco, e importações de fertilizantes, equipamentos de telecomunicações e calçados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, confirmou os depoimentos para segunda-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Operações da PF no Rio Madeira para destruir balsas e dragas de garimpo são foco de investigação da comissão - Foto: Reprodução CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Programa Agora Tem Especialistas busca parceria com rede privada e planos de saúde e cria incentivos para médicos - Foto: Claudio Vieira/PMSJC Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Sicoob
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Império
Fitness
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Fitness
APPATA
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Império
APPATA
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Império
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Sala
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Império
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados