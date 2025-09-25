WhatsApp

Senado Federal

Relação Brasil-Caribe pauta sabatina e aprovação de Márcia Donner na CRE

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) confirmou nesta quinta-feira (25), por unanimidade, a indicação de Márcia Donner Abreu para chefiar a missã...

25/09/2025 15h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Indicação abrange três países caribenhos: Barbados, Antígua e Barbuda e São Cristóvão e Névis - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Indicação abrange três países caribenhos: Barbados, Antígua e Barbuda e São Cristóvão e Névis - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) confirmou nesta quinta-feira (25), por unanimidade, a indicação de Márcia Donner Abreu para chefiar a missão brasileira em Barbados ( MSF 55/2025 ). A embaixada também cuida das relações diplomáticas com Antígua e Barbuda e São Cristóvão e Névis. O parecer do relator, senador Esperidião Amin (PP-SC), foi lido pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). A indicação agora será analisado pelo Plenário.

A prioridade dada pelo Brasil ao Caribe nos últimos anos — reforçada pela realização da Cúpula Brasil-Caribe em junho deste ano — pautou a sabatina. A diplomata destacou a relevância estratégica da região.

— A relação do Brasil com o Caribe não é só com os três países para os quais fui designada embaixadora, ele é hoje uma prioridade para o governo brasileiro. A cúpula Brasil-Caribe, convocada em junho, tratou de inúmeras questões que são um eixo básico da minha futura ação, em áreas como multilateralismo, clima e justiça no sistema financeiro.

O senador Hamilton Mourão ressaltou o caráter amistoso das relações do Brasil com os países caribenhos.

— Os três países são antigas colônias inglesas, países pequenos, mas que têm diálogo cordial, relação muito amistosa conosco aqui no Brasil. O comércio bilateral não tem uma amplitude tão grande, mas é importante porque mantém uma porta aberta e esses países sempre estão junto ao Brasil em temas internacionais — ponderou.

Currículo

Bacharela em Direito, Márcia Donner Abreu ingressou na carreira diplomática em 1985 e chegou à ministra de primeira classe em 2019. Foi embaixadora do Brasil no Cazaquistão e, mais recentemente, na Coreia do Sul. Também atuou como ministra-conselheira nos Estados Unidos e na China.

Países de destino

Barbados rompeu com a Coroa Britânica em 2021 e tornou-se república parlamentarista. Com 280 mil habitantes, o país registrou intercâmbio comercial de US$ 36,2 milhões com o Brasil em 2024, quase todo em exportações brasileiras.

Antígua e Barbuda, monarquia parlamentarista com cerca de 93 mil habitantes, mantém relações cordiais com o Brasil, com destaque para a cooperação humanitária e diálogo em foros multilaterais. Há interesse brasileiro em ampliar a entrada de carne bovina no mercado local.

Já São Cristóvão e Névis — o menor país das Américas, com 53 mil habitantes — completou 40 anos de relações diplomáticas com o Brasil em 2025. O comércio bilateral somou US$ 7,2 milhões em 2024, 18% a mais que no ano anterior.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados