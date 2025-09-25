WhatsApp

Câmara

Motta inaugura estúdio multimídia para fortalecer comunicação entre a Câmara e a sociedade

"Estúdio se torna uma verdadeira vitrine da diversidade do Parlamento", afirmou

25/09/2025 15h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), inaugurou nesta quinta-feira (25) o estúdio multimídia da Casa, com o objetivo de fortalecer a comunicação com a sociedade e ampliar a transparência das atividades parlamentares.

Segundo ele, o estúdio servirá para que a população veja a dinâmica da Câmara além do Plenário. Está localizado no hall de acesso às comissões, por onde passam até 20 mil pessoas por dia.

"A Câmara é onde a pluralidade e a democracia se encontram. O estúdio se torna uma verdadeira vitrine da diversidade do Parlamento, reforçando o compromisso da Câmara com a aproximação com a sociedade e a difusão da informação clara e acessível", afirmou.

No novo estúdio, serão realizadas gravações para a TV Câmara, a Rádio Câmara e as redes sociais institucionais, incluindo entrevistas, depoimentos, videocasts, noticiários e transmissões ao vivo, além de registros feitos pelos próprios parlamentares.

“O espaço se integra às comemorações dos 90 anos do programa A Voz do Brasil , permitindo que entrevistas e conteúdos produzidos aqui cheguem a milhões de brasileiros”, lembrou o presidente.

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Secretários Marx Beltrão (E) e Guilherme Uchoa na inauguração do estúdio
Secretários Marx Beltrão (E) e Guilherme Uchoa na inauguração do estúdio

Conteúdo de qualidade
O secretário de Comunicação da Câmara, deputado Marx Beltrão (PP-AL), reforçou que o estúdio multimídia é uma ponte direta entre a Casa e a população e um lugar para produzir conteúdo de qualidade.

“O objetivo é mostrar tudo que acontece aqui dentro e tornar nossa comunicação mais transparente, direta e mais próxima das pessoas", afirmou. "Este é um espaço para os parlamentares mostrarem seu trabalho. Faz parte de um conjunto de ações de modernização que estamos implementando, para tornar a comunicação da Câmara mais ágil, dinâmica e conectada com os cidadãos", acrescentou.

O secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais da Câmara, deputado Guilherme Uchoa (PSB-PE), afirmou que o estúdio será um instrumento de trabalho para as deputadas e os deputados e que representa mais um passo da Câmara na modernização da sua comunicação.

Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Motta grava a primeira entrevista no novo estúdio
Motta grava a primeira entrevista no novo estúdio
Primeira entrevista
 Após a inauguração, o presidente gravou a primeira entrevista no estúdio. Ele afirmou que a Casa está madura para votar o projeto que concede isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Ele confirmou a votação para a próxima quarta-feira no Plenário.
“Fizemos um amplo debate. A comissão discutiu as compensações, já que o projeto tem que ser neutro do ponto de vista fiscal. A Câmara fez esse debate, e a construção se deu com a votação unânime, e o requerimento de urgência também foi unânime. A Câmara entende que a proposta está madura e vamos levar ao plenário”, disse.

O presidente citou ainda outras pautas prioritárias para a Câmara, como a PEC da Segurança Pública e a regulamentação da inteligência artificial. Também falou sobre a aprovação de propostas que respondem aos anseios da população, como a que combate a adultização infantil na internet.

Motta também falou dos desafios à frente da Casa diante da polarização política, como a escolha das pautas e a administração dos conflitos partidários.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados