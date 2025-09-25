WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Fitness
Seco
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Sicredi
Niederle
Império
Folha Popular
APPATA
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Senado Federal

Nova norma de cobrança de ISS sobre serviço de guincho entra em vigor

Serviços de guincho, guindaste e içamento deverão pagar o Imposto sobre Serviços (ISS) no mesmo município onde forem executados, e não no local da ...

25/09/2025 15h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O ISS deve incidir no município onde o serviço for executado, e não no local da sede da empresa - Foto: Pedro França/Agência Senado
O ISS deve incidir no município onde o serviço for executado, e não no local da sede da empresa - Foto: Pedro França/Agência Senado

Serviços de guincho, guindaste e içamento deverão pagar o Imposto sobre Serviços (ISS) no mesmo município onde forem executados, e não no local da sede da empresa. É o que determina lei complementar sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quinta-feira (25).

A Lei Complementar 218, de 2025 , foi sancionada sem vetos. Para alterar a forma de cobrança do ISS, a norma modifica o artigo 3º da Lei Complementar 116, de 2003 .

A nova lei deriva de projeto do senador Jaime Bagattoli (PL-RO) que tramitou como PLP 92/2024 . Bagattoli argumentou que a indefinição sobre o local de cobrança do imposto levou a uma “guerra fiscal” entre municípios e ao risco de dupla tributação.

O projeto foi aprovado no Senado em 18 de dezembro de 2024 e, na Câmara dos Deputados, em 9 de setembro deste ano.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, confirmou os depoimentos para segunda-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Operações da PF no Rio Madeira para destruir balsas e dragas de garimpo são foco de investigação da comissão - Foto: Reprodução CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Programa Agora Tem Especialistas busca parceria com rede privada e planos de saúde e cria incentivos para médicos - Foto: Claudio Vieira/PMSJC Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Sala
APPATA
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Sicoob
Fitness
Unimed
Sicredi
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Império
Agro Niederle
Sala
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Império
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Império
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Meganet
Ponto Grill
Sala
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Tarzan
Império
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados