WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Sala
Folha Popular
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
Niederle
Direitos Humanos

Moradores de Paraisópolis recebem endereço digital

Cerca de 100 mil casas ganharam coordenadas precisas de localização

25/09/2025 15h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Cerca de 100 mil moradores de Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, receberam uma placa com endereço digital para ser colocada em sua residência. Chamada de Plus Code , cada placa tem um código que aponta no Google Maps e Waze a localização exata da residência, facilitando o acesso dos moradores a serviços essenciais, como atendimento de emergência e recebimento de mercadorias.

A tecnologia usada nos Plus Codes é aberta e gratuita, com códigos curtos desenvolvidos pelo Google semelhantes a códigos postais e totalmente integrados ao Google Maps. Em vez de endereços com nomes de ruas e números, a tecnologia permite converter a localização com coordenadas de latitude e longitude, as mesmas informadas nos GPS para localizar endereços.

O projeto, uma parceria do Google com a G10 Favelas e a startup de logística Favela Brasil Xpress, teve início em 2022 e alcançou 100% da comunidade. Paraisópolis foi um dos locais por onde o Plus Codes chegou ao Brasil, assim como áreas rurais de São Paulo e a favela do Guarani.

"Estamos muito felizes por concluir esse projeto e, por meio de uma tecnologia aberta e gratuita do Google, poder oferecer aos moradores de Paraisópolis e todo o conjunto de empresas que atuam na comunidade, uma forma de serem colocados no mapa”, disse o gerente de parcerias no Google e responsável pelo Plus Codes no Brasil, Wilson Rodrigues.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o fundador do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, já foram criados mais de 360 mil endereços digitais no Brasil por meio do Plus Codes. A ideia é expandir e levar o endereço digital a mais de 100 favelas do país. “A iniciativa é uma conquista coletiva que fortalece o ecossistema da favela: colocar Paraisópolis no mapa é mais do que uma questão de localização, é uma questão de cidadania. O Plus Code é um símbolo de que a favela existe, resiste e tem endereço”, afirmou.

Para o fundador da Favela Brasil Xpress, Giva Pereira, a iniciativa representa um marco importante que, além da tecnologia, traz dignidade e reconhecimento para quem sempre viveu à margem do sistema. “Paraisópolis foi a primeira favela da América Latina a testar e validar com sucesso o uso dos Plus Codes , tornando-se referência para outras comunidades. Com os Plus Codes , conseguimos entregar com precisão, conectar negócios locais e abrir novas possibilidades para a favela crescer com autonomia e inclusão".

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
© Lyon Santos/ MDS Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Conapir: conheça luta por igualdade de direitos e reparação histórica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Raffaelli
APPATA
Seco
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
Império
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Sicoob
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Lazzaretti
Sala
Império
Raffaelli
Meganet
Sicoob
Seco
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Unimed
Raffaelli
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Império
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados