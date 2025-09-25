WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Lazzaretti
Império
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Niederle
Fitness
Seco
Folha Popular
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Educação

Escolas podem corrigir dados do Censo Escolar 2025 até 23 de outubro

Retificação deve ser feita no Sistema Educacenso

25/09/2025 16h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Os gestores de educação nos estados, no Distrito Federal e nos municípios de todo o país podem conferir, confirmar ou, se necessário, retificar online os relatórios por escola dos dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2025, declarados no período de coleta da primeira etapa.

As informações da primeira das duas etapas da pesquisa estatística da educação básica foram publicadas no Diário Oficial da União dessa terça-feira (23), na portaria n.º 650/2025 do Ministério da Educação (MEC).

Os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abrangem as diferentes etapas e modalidades da educação básica:

  • ensino regular (educação infantil, ensino fundamental e médio);
  • educação especial – escolas e classes especiais;
  • Educação de Jovens e Adultos (EJA);
  • educação profissional e tecnológica (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou qualificação profissional).

Os resultados são apresentados por unidade da federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.

Os dados divulgados foram declarados pelos gestores até 31 de julho e tratam de estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, gestores e profissionais escolares em sala de aula.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Retificação de dados

O Sistema Educacenso foi reaberto pelo Inep no período de 23 de setembro a 22 de outubro para conferência, retificação, inclusão ou exclusão dos dados declarados ao Censo Escolar 2025.

A funcionalidade de fechamento do sistema possibilita que as escolas verifiquem se há inconsistências nos dados declarados e emitam e imprimam o recibo de entrega dos dados.

Cronograma

Os dados finais da matrícula inicial 2025 devem ser consolidados em dezembro, de acordo com o cronograma oficial do Censo Escolar da Educação Básica de 2025.

A segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica de 2025 é voltada à situação do aluno. A coleta dos dados de rendimento, ao final do ano letivo, e o movimento escolar dos alunos declarados na primeira etapa de coleta do Censo Escolar 2025, ocorrerão no período de 2 de fevereiro a 13 de março de 2026.

A divulgação final das estatísticas da educação básica pelo Inep está prevista para 12 de maio de 2026.

Após a publicação final dos dados no Diário Oficial da União , as informações censitárias passam a ser consideradas como estatísticas oficiais da educação básica, não sendo possível realizar alteração nos dados.

Como é o Censo Escolar

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Inep e a declaração é obrigatória para todas as escolas públicas e privadas do país.

A principal pesquisa estatística da educação básica é realizada em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação.

O levantamento é dividido em duas etapas. A primeira delas coleta informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. As estatísticas de matrículas geradas nesta etapa servem de base para o repasse de recursos federais e para o planejamento e a divulgação das avaliações nacionais realizadas pelo Inep.

A segunda etapa pesquisa informações sobre o movimento e o rendimento escolar dos alunos. Os indicadores oficiais também servem de referência para o monitoramento e cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação (PNE).

O censo também é uma ferramenta de análise da situação da educação no Brasil, das unidades federativas e dos municípios, bem como das escolas, visando acompanhar a efetividade das políticas públicas educacionais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Menos da metade das escolas públicas está ligada à rede de esgoto
Foto: Divulgação Biblioteca Pública promove evento que marca estreia de sarau literário
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Pesquisa mostra avanço em salas de aula com proibição de celulares
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Seco
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Fitness
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Mecânica Jaime
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Agro Niederle
Unimed
Sala
Fitness
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Ipiranga
Meganet
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Sala
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados