WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Niederle
Fitness
Folha Popular
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Império
Sicredi
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Unimed
Câmara

Comissão aprova aumento das penas para falsificação de produtos

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

25/09/2025 16h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3375/24 , do deputado Julio Lopes (PP-RJ), que aumenta as penas para os crimes de pirataria e falsificação. A proposta altera a Lei de Patentes .

Pela proposta, quem reproduzir ou alterar, sem autorização do autor, uma marca registrada terá pena que varia de 2 a 4 anos de prisão, além de multa. Hoje, a pena é de 3 meses a 1 ano de prisão.

Para quem comercializa o produto falsificado, o projeto também fixa a pena de 2 a 4 anos de prisão. Hoje, a pena varia de 1 a 3 meses.

O texto também prevê a apreensão dos bens que incorporem marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, bem como a destruição desses produtos, quando houver decisão judicial nesse sentido.

A comissão aprovou alteração no texto sugerida pelo relator, deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), para restringir a apreensão e destruição somente a bens com marcas falsificadas e não àqueles que violem direitos de propriedade industrial.

Segundo Coutinho, a redação original poderia gerar risco na produção de medicamentos genéricos, podendo causar ampliação do prazo de proteção de patentes. “Esta insegurança retarda investimentos e, portanto, o lançamento de medicamentos genéricos, com prejuízos às empresas, pacientes e governo”, disse.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, será analisada pelo Plenário.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna obrigatório conteúdo acessível em locais turísticos
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lei inclui Dia de São Miguel Arcanjo no calendário nacional
Divulgação Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Unimed
Seco
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
APPATA
Tarzan
Meganet
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Sala
Império
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Seco
Fitness
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Fitness
Seco
F&J Santos
APPATA
Império
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados