Derrubadas

Biblioteca Pública promove evento que marca estreia de sarau literário

Educação

25/09/2025 17h59
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Biblioteca Pública de Derrubadas recebeu, nos dias 22 e 23 de setembro, a Primeira Edição do Sarau Literário, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD). O evento teve como objetivo incentivar a valorização da leitura, aproximar os alunos do universo da literatura e fortalecer o vínculo da comunidade escolar com os livros.

Durante os dois dias de atividades, os alunos participaram de oficinas, contações de histórias e outras dinâmicas inspiradas nas obras da escritora Eleonora Medeiros. Natural de Alegrete (RS) e residente em Uruguaiana, Eleonora é reconhecida por sua experiência como contadora de histórias e escritora. Entre suas conquistas estão: finalista do Prêmio Minuano de Literatura em 2020, título de Melhor Livro do Ano – Literatura Infantil AGES em 2021 e participação em diversos eventos literários no Brasil e na América Latina.

Para a primeira edição do sarau, Eleonora conduziu atividades que despertaram nos alunos o encanto pelas histórias e a inspiração pela leitura, deixando uma marca de sensibilidade e ternura em cada momento.

Ao final do evento, a SMECD homenageou a escritora com o Certificado “Amiga da Biblioteca Pública”, reconhecendo a importância das atividades realizadas e inaugurando uma trajetória de valorização cultural e literária que deverá ter novas edições, contribuindo para a formação de leitores na comunidade.

 

