Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga

Administração

25/09/2025 18h04
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de quinta-feira, 25, o Prefeito e a Vice-Prefeita de Barra do Guarita receberam em seu gabinete as Soberanas da cidade de Itapiranga, representantes da 46ª edição da Oktoberfest. O encontro teve como objetivo divulgar o evento e reforçar os laços culturais entre as cidades da região.

Durante a visita, foram discutidas ações de valorização da tradição e da cultura regional, que movimenta a comunidade e atrai visitantes. A Administração Municipal aproveitou a oportunidade para desejar sucesso na realização da Oktoberfest 2025 e reforçar o apoio da Prefeitura à iniciativa.

O evento, já consolidado na região, promete atrações que celebram a cultura, a gastronomia e o espírito de confraternização típicos da tradição alemã.

© Rovena Rosa/Agência Brasil Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Foto: Júlio Santos Tensão entre Executivo e Legislativo marca debate sobre repasses a entidades
© José Cruz/Agência Brasil Haddad anuncia criação de delegacia para investigar crime organizado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
