Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga

Na manhã de quinta-feira, 25, o Prefeito e a Vice-Prefeita de Barra do Guarita receberam em seu gabinete as Soberanas da cidade de Itapiranga, representantes da 46ª edição da Oktoberfest. O encontro teve como objetivo divulgar o evento e reforçar os laços culturais entre as cidades da região.

Durante a visita, foram discutidas ações de valorização da tradição e da cultura regional, que movimenta a comunidade e atrai visitantes. A Administração Municipal aproveitou a oportunidade para desejar sucesso na realização da Oktoberfest 2025 e reforçar o apoio da Prefeitura à iniciativa.

O evento, já consolidado na região, promete atrações que celebram a cultura, a gastronomia e o espírito de confraternização típicos da tradição alemã.