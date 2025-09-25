WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Seco
Mercado do povo
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Niederle
Sicoob
Vista Gaúcha

Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional

Agricultura

25/09/2025 18h07
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Agroindústria Maibom Embutidos recebeu na quarta-feira, 24 o certificado de integração ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). A cerimônia de entrega ocorreu em Rio do Cedro (SC) e reuniu representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Consórcio CONSIM – Integração de Municípios para Alimentar o Brasil – além de autoridades de diferentes estados.

O vice-prefeito e secretário de Agropecuária e Meio Ambiente de Vista Gaúcha, André Danette, acompanhou a entrega do certificado ao lado da responsável técnica da empresa e destacou a importância da conquista.
“Com o SISBI, os produtos fabricados em nossa cidade poderão ser comercializados em nível nacional, atendendo demandas de diferentes regiões do país”, afirmou.

Antes dessa etapa, a agroindústria já havia sido incluída no Sistema de Inspeção Municipal (SIM), coordenado pelo médico-veterinário Distéfano, e no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF-RS). Mais recentemente, integrou-se ao consórcio regional CISA-CISB, que permitiu a comercialização em 47 municípios. Agora, com o SISBI-POA, o alcance passa a ser nacional.

Danette também ressaltou o papel da administração municipal, de secretários e vereadores no incentivo às agroindústrias locais. “Esse é um trabalho de valorização da produção e de transformação de produtos de origem animal. É a consolidação de um esforço que coloca Vista Gaúcha em evidência no cenário brasileiro”, completou.

Com a certificação, a Maibom aguarda auditoria final e fiscalização para iniciar a distribuição de seus produtos em todo o país.

Com informações da Radio A Verdade

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Visitas foram acompanhadas pelos técnicos da Seapi -Foto: Ascom Seapi Estado recebe comitiva chinesa para auditoria sanitária e inspeção de produtos de origem animal
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri realiza análise sensorial de vinhos elaborados com uvas resistentes a doenças
Doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi registrou primeiras ocorrências em outubro de 2024 -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Focos de ferrugem asiática da soja são identificados na safra 2024/2025
Vista GaúchaVista Gaúcha - RS Vista Gaúcha
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Império
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Sicredi
APPATA
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Império
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
APPATA
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 8 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Mercado do povo
Sala
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Seco
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Ponto Grill
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Império
Mercado do povo
Sicoob
Tarzan
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados