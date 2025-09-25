Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional

A Agroindústria Maibom Embutidos recebeu na quarta-feira, 24 o certificado de integração ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). A cerimônia de entrega ocorreu em Rio do Cedro (SC) e reuniu representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Consórcio CONSIM – Integração de Municípios para Alimentar o Brasil – além de autoridades de diferentes estados.

O vice-prefeito e secretário de Agropecuária e Meio Ambiente de Vista Gaúcha, André Danette, acompanhou a entrega do certificado ao lado da responsável técnica da empresa e destacou a importância da conquista.

“Com o SISBI, os produtos fabricados em nossa cidade poderão ser comercializados em nível nacional, atendendo demandas de diferentes regiões do país”, afirmou.

Antes dessa etapa, a agroindústria já havia sido incluída no Sistema de Inspeção Municipal (SIM), coordenado pelo médico-veterinário Distéfano, e no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF-RS). Mais recentemente, integrou-se ao consórcio regional CISA-CISB, que permitiu a comercialização em 47 municípios. Agora, com o SISBI-POA, o alcance passa a ser nacional.

Danette também ressaltou o papel da administração municipal, de secretários e vereadores no incentivo às agroindústrias locais. “Esse é um trabalho de valorização da produção e de transformação de produtos de origem animal. É a consolidação de um esforço que coloca Vista Gaúcha em evidência no cenário brasileiro”, completou.

Com a certificação, a Maibom aguarda auditoria final e fiscalização para iniciar a distribuição de seus produtos em todo o país.

Com informações da Radio A Verdade