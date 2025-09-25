WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Folha Popular
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
APPATA
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
F&J Santos
Tarzan
Império
Mercado do povo
Niederle
Câmara

Comissão aprova projeto que torna obrigatório conteúdo acessível em locais turísticos

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

25/09/2025 18h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga a administração pública a divulgar informações em conteúdo acessível a pessoas com deficiência e, no mínimo, em português e em inglês em locais frequentados por turistas no País.

Deverão ser divulgadas informações sobre serviços especializados e unidades de apoio aos turistas, meios de denúncia, além do endereço e dos contatos da Delegacia de Proteção ao Turista mais próxima.

O texto aprovado é o substitutivo adotado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ao Projeto de Lei 6165/23 , da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA).

Originalmente, o projeto previa cartazes em diversos idiomas em locais públicos e privados frequentados por turistas. O substitutivo, por sua vez, limita a obrigatoriedade a locais públicos e define que as informações sejam disponibilizadas, no mínimo, em língua inglesa e portuguesa.

A relatora, deputada Yandra Moura (União-SE), recomendou a aprovação do substitutivo por deixar o texto mais claro.

“O substitutivo deixou o texto mais claro ao definir que, em locais públicos, o poder público local deve informar os turistas, enquanto a colocação de placas em locais privados será definida em regulamento específico”, afirmou a relatora.

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado por deputados e senadores.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lei inclui Dia de São Miguel Arcanjo no calendário nacional
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Comissão aprova aumento das penas para falsificação de produtos
Divulgação Comissão debate desafios da criação de universidades tecnológicas federais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Tarzan
Lazzaretti
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Sicoob
Unimed
Império
Raffaelli
Sala
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Império
Sicoob
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados