WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Império
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Folha Popular
Rádio Municipal
Seco
Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Câmara

Comissão aprova pagamento de BPC a menores de idade com deficiência sem comprovação de renda mínima

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

26/09/2025 11h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante às pessoas com deficiência o direito de receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) até os 18 anos de idade sem necessidade de comprovar renda mínima.

O benefício, no valor de um salário mínimo por mês, é pago a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que não têm condições de se sustentar ou serem sustentados pela família.

Pela proposta, o benefício será pago por até 12 meses após o beneficiário completar 18 anos. A partir desse momento, a pessoa será incorporada ao regime de pagamento do BPC para adultos, se cumprir os critérios previstos em lei.

O Projeto de Lei 3318/25, do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), recebeu parecer favorável do relator, deputado Duarte Jr. (PSB-MA). Segundo Mattos, a matéria busca corrigir distorções no acesso ao benefício.

"Está em consonância com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece como prioridade absoluta os direitos das crianças e adolescentes", complementou.

Próximos passos
A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para produção de provas em crimes de violência sexual contra mulher
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas de proteção à abelha sem ferrão
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão de Legislação Participativa debate fortalecimento da orientação educacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Sala
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Seco
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 1 minuto Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 1 minuto Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Unimed
Seco
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
APPATA
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados