Comissão da Câmara debate Projeto Santa Quitéria

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promoverá audiência pública na próxima terça-feira (30) para discutir o Projeto Santa Quitéria. A iniciativa visa extrair fosfato e urânio da jazida de Itataia, município de Santa Quitéria, no interior do Ceará.

O objetivo é produzir fertilizantes fosfatados para a agricultura, fosfato bicálcico para alimentação animal e concentrado de urânio para a produção de energia nuclear.

O projeto é desenvolvido pela Galvani Fertilizantes, em parceria com a Indústrias Nucleares do Brasil (INB).

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 14.

A audiência foi solicitada pelo deputado Max Lemos (PDT-RJ). Ele argumenta que o empreendimento tem potencial para gerar milhares de empregos, fortalecer a soberania energética e reduzir a dependência de insumos estratégicos, como fertilizantes.

A iniciativa está em fase de licenciamento ambiental.