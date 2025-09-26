WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Fitness
Sicoob
Folha Popular
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seu Manoel
Império
Mercado Balestrin
Câmara

Nova lei define que ISS sobre guincho ou içamento deve ser pago no município de prestação do serviço

A Lei Complementar 218/2025 , publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25), estabelece que serviços de guincho, guindaste e içamen...

26/09/2025 11h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Divulgação/Semob-GDF
Divulgação/Semob-GDF

A Lei Complementar 218/2025 , publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25), estabelece que serviços de guincho, guindaste e içamento deverão pagar o Imposto sobre Serviços (ISS) no município onde forem executados, e não no local da sede da empresa.

A nova norma modifica a Lei Complementar 116/03 , para alterar a forma de cobrança do ISS. A norma teve origem no PLP 92/2024 , do senador Jaime Bagattoli (PL-RO).

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado em setembro deste ano . A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), que recomendou sua aprovação. Ele afirmou que a medida vai coibir a "guerra fiscal que se verifica no caso da prestação desses serviços" e eliminar a insegurança jurídica atual.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para produção de provas em crimes de violência sexual contra mulher
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas de proteção à abelha sem ferrão
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão de Legislação Participativa debate fortalecimento da orientação educacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Seco
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Fitness
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Império
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Lazzaretti
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Sicredi
Seco
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Últimas notícias
Há 2 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 2 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Tarzan
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Seco
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Raffaelli
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Seu Manoel
Seco
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados