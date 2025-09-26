WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Seco
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Câmara

Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro

Deputado foi escolhido a partir de uma lista tríplice

26/09/2025 12h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados designou nesta sexta-feira (26) o deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) para relatar o processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O deputado do PL é acusado pelo PT de influenciar autoridades dos Estados Unidos para impor sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal envolvidos na condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por golpe de Estado e outros crimes.

A partir de segunda-feira, Delegado Marcelo Freitas terá até dez dias úteis para apresentar parecer preliminar, pela admissibilidade ou arquivamento da representação. O parecer preliminar deverá ser votado pelo Conselho de Ética. Caso a decisão seja pelo arquivamento, ainda será possível um recurso ao Plenário. Se for pela admissibilidade, Eduardo Bolsonaro será notificado para apresentar defesa escrita em outros dez dias úteis, contados a partir da notificação. A notificação poderá ser por e-mail ou videoconferência.

Delegado Marcelo Freitas foi escolhido a partir de uma lista tríplice, definida em sorteio, que também incluía os deputados Duda Salabert e Paulo Lemos. Segundo as regras do Conselho de Ética, o relator não pode ser do mesmo partido ou estado do deputado processado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para produção de provas em crimes de violência sexual contra mulher
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas de proteção à abelha sem ferrão
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão de Legislação Participativa debate fortalecimento da orientação educacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Unimed
F&J Santos
Fitness
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Agro Niederle
Seco
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Meganet
Sala
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
APPATA
Sala
Tarzan
Império
Unimed
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 2 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 2 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
APPATA
Rádio Municipal
Seco
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Meganet
Império
Lazzaretti
Seco
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Império
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados