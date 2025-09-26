WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Folha Popular
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Seco
Sala
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Geral

Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial

Cade fez questionamentos sobre a parceria entre as duas empresas

26/09/2025 12h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Gol Linhas Aéreas anunciou, por meio da Abras Group, sua holdin controladora, o fim do acordo de compartilhamento de voos com a Azul Linhas Aéreas. Firmado em maio de 2024, esse acordo recebeu, no início de setembro, críticas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Na oportunidade, o Cade pediu detalhamentos sobre como seria a cooperação entre as duas empresas, visando a ampliação da conectividade no mercado interno.

A Gol informou acionistas e mercado sobre a solicitação da rescisão destes acordos com a Azul na noite desta quinta-feira (25).

Segundo a empresa, esses acordos tinham por objetivo “estabelecer uma cooperação comercial via codeshare para conectar suas respectivas malhas aéreas no Brasil".

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No documento, a Abra disse ter se colocado à disposição para continuar avançando nas discussões “rumo a uma combinação de negócios”.

Ela acrescentou que, no entanto, “as partes não tiveram discussões significativas ou progrediram em uma possível operação de combinação de negócios”, e que, portanto, estaria “encerrando as discussões com relação a uma possível transação.”

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Iniciativa cria cátedra e programa de mídia pública na América Latina
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Transporte: melhor lugar de criança no carro é o meio do banco de trás
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
F&J Santos
Império
Seco
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Últimas notícias
Há 2 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 2 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
APPATA
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Seco
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados