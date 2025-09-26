WhatsApp

Comissão da Câmara debate novo contrato para gestão de estrada entre Espírito Santo e Bahia

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima terça-feira (30), o novo contrato de concessão da BR-101 (trecho E...

26/09/2025 12h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima terça-feira (30), o novo contrato de concessão da BR-101 (trecho Espírito Santo–Bahia) firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a empresa Ecovias Capixaba. O contrato prorroga a exploração do trecho capixaba por mais 24 anos.

O debate foi solicitado pelo deputado Gilson Daniel (Pode-ES) e terá como foco:

  • apresentar detalhes do novo contrato, incluindo cronograma de obras, investimentos e garantias;
  • avaliar os impactos financeiros e tarifários;
  • discutir os efeitos locais, como mobilidade, segurança viária, meio ambiente e economia das regiões afetadas; e
  • definir mecanismos de acompanhamento e fiscalização, garantindo a participação de prefeituras e sociedade civil.

A audiência está marcada para as 15h30, no plenário 11, e será interativa.

Veja a lista de convidados e envie suas perguntas

