Comissão aprova maior oferta de moradia para pessoas com deficiência, conforme a demanda

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

26/09/2025 13h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê a oferta de mais unidades de moradia para pessoas com deficiência em programas habitacionais, caso a demanda por esse tipo de habitação supere a reserva mínima atual de 3%. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência .

A comissão aprovou o Projeto de Lei 413/25 , do deputado Fausto Santos Jr. (União-AM), com uma alteração da Comissão de Desenvolvimento Urbano para tornar facultativa — e não obrigatória — a ampliação da oferta de moradias além da reserva mínima.

Segundo o relator, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), a reserva mínima de 3% é importante, mas pode não refletir a realidade de determinados territórios ou programas habitacionais, em que a demanda de pessoas com deficiência é maior. "Manter-se restrito ao limite legal atual significaria, em muitos casos, negar o acesso a um direito básico a essa população", afirmou.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e será agora analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
1
Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
