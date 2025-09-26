WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
F&J Santos
Niederle
Império
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Folha Popular
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Sala
Fitness
APPATA
Sicoob
Geral

Repórter da Agência Brasil é finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Mariana Tokarnia concorreu na categoria Texto

26/09/2025 13h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A jornalista da Agência Brasil Mariana Tokarnia foi uma das finalistas da etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria Texto, pelo Mato Grosso. A edição deste ano recebeu 143 trabalhos, o maior número de inscrições já registrado na região Centro-Oeste.

A reportagem Povo Rikbaktsa volta a extrair látex sem patrões e respeitando a mata , publicada na Agência Brasil em abril deste ano, levou Mariana à final da premiação.

“Essa reportagem foi fruto de uma viagem proporcionada pela Petrobras, que nos permitiu conhecer um projeto muito interessante, chamado Biodiverso, desenvolvido junto ao povo Rikbaktsa, no noroeste do Mato Grosso. Além de acompanhar a iniciativa, tivemos a oportunidade de passar um tempo nas aldeias, conversar com as lideranças e compreender os desafios que enfrentam. O mérito maior é deles, que compartilharam suas histórias”, explicou.

Ela também ressaltou o trabalho coletivo envolvido na produção.

“Esse resultado mostra o trabalho da nossa equipe, porque a gente não faz nada sozinho. O Fernando Frazão, responsável pelas fotos, e o Vinícius Lisboa, que fez a edição. Premiações como essa ajudam a divulgar produções e a chegar aonde não conseguimos chegar. Agora, pode ser que mais pessoas tenham acesso ao que está acontecendo por lá”, completou.

Na categoria Texto, a vencedora foi a jornalista do G1 Mato Grosso, Stephane Gomes.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) reconhece profissionais que produzem reportagens e conteúdos jornalísticos sobre empreendedorismo e pequenos negócios em diferentes canais de imprensa e plataformas digitais.

São quatro categorias principais: Jornalismo em Texto, Jornalismo em Áudio, Jornalismo em Vídeo e Fotojornalismo. Há ainda a categoria especial Jornalismo Universitário, voltada para conteúdos produzidos por estudantes ou recém-formados em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Iniciativa cria cátedra e programa de mídia pública na América Latina
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Transporte: melhor lugar de criança no carro é o meio do banco de trás
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Sala
Unimed
Sicoob
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Seco
Ponto Grill
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Ipiranga
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Seco
Fitness
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Últimas notícias
Há 3 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 3 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Seco
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Fitness
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Sala
Meganet
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados