WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Sala
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
APPATA
Niederle
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Senado Federal

CAE analisa na terça proposta que limita dívida consolidada da União

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado se reúne na terça-feira (30), às 10h, para votar uma pauta com cinco itens. Entre eles está o pro...

26/09/2025 14h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O autor do projeto é o senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O autor do projeto é o senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado se reúne na terça-feira (30), às 10h, para votar uma pauta com cinco itens. Entre eles está o projeto de resolução que estabelece um limite global para o montante da dívida consolidada da União ( PRS 8/2025 ).

Esse projeto foi apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da CAE. A iniciativa conta com relatório favorável do senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), que fez modificações na proposta, transformando-a em um substitutivo (texto alternativo).

O substitutivo prevê que a dívida bruta do governo geral — conceito utilizado pelo Banco Central —, excluídas as obrigações dos entes subnacionais, não poderá exceder 80% do Produto Interno Bruto e nem ser superior a 6,5 vezes o valor da receita corrente líquida da União acumulada nos 12 meses anteriores à sua apuração.

Saneamento

Também está na pauta da comissão o PL 1.087/2024 , projeto de lei do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR). Essa proposta prevê que uma parcela dos repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador ao BNDES será obrigatoriamente destinada a programas de saneamento básico em áreas rurais.

Uma das principais fontes de financiamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador — embora não seja a única — é o PIS/Pasep.

Relator da matéria, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) explica que, na prática, "a proposição determina que, no mínimo, 0,84% dos recursos anualmente arrecadados pelo Pis/Pasep sejam direcionados [pelo BNDES] a investimentos em saneamento em áreas rurais do país".

Petecão acrescenta que esse percentual, se aplicado à arrecadação do Pis/Pasep do ano passado, representa cerca de R$ 870 milhões.

Inpi

Outro projeto de lei que pode ser votado pela CAE é o PLP 143/2019 , que proíbe a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relacionadas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

A proposta altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para incluir os gastos relativos ao Inpi na lista daqueles que não podem ser limitados.

O autor dessa proposta é o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP). O senador Mecias de Jesus, relator da matéria, apresentou voto favorável à iniciativa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente do ParlAmericas, senador Iván Flores (Chile), cumprimenta a senadora Professora Dorinha Seabra - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes - Foto: Pedro França/Agência Senado Advocacia do Senado defende regras para impeachment de ministros do STF
Vista aérea de parte da capital paraense, com destaque para o mercado Ver-o-Peso - Foto: Agência Pará Senado avalia que Belém do Pará seja a capital do Brasil durante a COP 30
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Sala
Raffaelli
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
Sicoob
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
APPATA
Unimed
Ipiranga
Seco
Fitness
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Últimas notícias
Há 3 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 3 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Sala
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Império
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
Ipiranga
Império
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Seco
Império
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados