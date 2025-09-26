WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seco
Império
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Folha Popular
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Câmara

Rollemberg defende união entre Poderes e sociedade para incentivar a bioeconomia; ouça

Deputado concedeu entrevista à Rádio Câmara sobre o assunto

26/09/2025 15h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia está promovendo uma série de debates com o governo e a sociedade civil para contribuir na construção do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bieconomia.

O plano está em consulta pública, na plataforma Brasil Participativo , do governo federal, até 4 de outubro.

Em entrevista à Rádio Câmara , o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) disse que a ideia é integrar a discussão do plano ao debate da Política Nacional de Bieconomia ( PLP 150/22 ), atualmente em análise na Câmara.

“A ideia é que esse relatório seja construído em sintonia com o Plano Nacional de Bioeconomia. A deputada Socorro Neri (PP-AC) [relatora do PLP 150/22 na Comissão de Desenvolvimento Regional] foi muito receptiva", disse o deputado.

"A gente pode elaborar uma boa Política Nacional de Bioeconomia como política de Estado e não como política de governo,” acrescentou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para produção de provas em crimes de violência sexual contra mulher
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas de proteção à abelha sem ferrão
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão de Legislação Participativa debate fortalecimento da orientação educacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Meganet
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Império
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Sicoob
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Mercado do povo
F&J Santos
Seco
Império
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Sala
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 3 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 3 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
APPATA
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
Fitness
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados