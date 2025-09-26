WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Império
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Fitness
Folha Popular
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Niederle
Seco
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Câmara

Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores gastos tributários

Uma proposta em análise no Congresso prevê a redução linear desses benefícios fiscais em 10%

26/09/2025 15h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Praticamente todos os benefícios fiscais avaliados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) apresentam problemas de critérios, resultados ou monitoramento.

Em relatório de agosto, apresentado nesta sexta-feira (26) à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o TCU apontou também a dificuldade de alterar esses benefícios. Por isso, classificou-os em três faixas de risco: baixo, médio e alto.

Os gastos tributários — isenções e reduções de impostos para incentivar setores da economia — somam quase R$ 600 bilhões por ano, na esfera federal. Isso equivale a cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto a Constituição prevê um limite de 2%.

O presidente da comissão, deputado Rogério Correia (PT-MG), lembrou que há propostas em análise no Congresso para reduzir esses benefícios.

A proposta (PLP 182/25) de redução linear de 10% é explícita em projeto do líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE) (PT-CE). O outro texto ( PLP 128/25 ) é do deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), mas também prevê a possibilidade de percentuais diferenciados por setor econômico.

Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Mesa Redonda - Operação Carbono Oculto: justiça fiscal e regulação. Dep. Hildo Rocha (MDB-MA)
Hildo Rocha apontou problemas no sistema do Simples

Simples
O maior gasto é o Simples Nacional, regime simplificado de pagamento de tributos para pequenas empresas, que custa pouco mais de R$ 120 bilhões ao ano.

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) aponta problemas no sistema. “Determinados empresários, quando chegam ao limite de faturamento que os exclui do Simples, usam laranjas para abrir outras empresas. E isso é pouco combatido”, disse.

Retorno
O deputado Pauderney Avelino (União-AM) defendeu a criação de mecanismos de avaliação dos gastos. Ele é favorável à manutenção dos incentivos para a Zona Franca de Manaus, classificada pelo TCU como de alto risco. “Eu concordo em saber qual é o benefício e qual é o retorno. Não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também social”, afirmou.

Para o deputado Sidney Leite (PSD-AM), os parlamentares devem levar em conta o custo atual das renúncias fiscais ao apresentar novos projetos. “Não faz sentido trabalharmos para reduzir o gasto tributário e, ao mesmo tempo, aprovarmos mais benefícios em outras comissões. É uma contradição.”

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Contribuições do TCU ao debate sobre gastos tributários. Dep. Pauderney Avelino (UNIÃO - AM)
Pauderney Avelino defendeu incentivos da Zona Franca de Manaus

Relatório
O relatório do TCU analisou 16 benefícios, que representam mais de 80% do total. A íntegra pode ser consultada na página Observatório de Benefícios Tributários do tribunal.

Ranking de risco dos maiores benefícios fiscais (TCU)

Alto risco

  • Poupança e títulos de crédito (LCA, LCI, CRI, CRA) – R$ 22,19 bilhões. Beneficia mais ricos, distorce a alocação de recursos e não tem prazo definido.
  • Setor automotivo (incentivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste) – R$ 7,77 bilhões. Não há metas, falta governança e o custo é alto frente à geração de empregos.
  • Deduções do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em saúde e educação – R$ 34,76 bilhões. Beneficia mais ricos e contrasta com políticas universais nessas áreas.
  • Zona Franca de Manaus – R$ 29,89 bilhões. Gera ineficiência econômica, concentra benefícios em Manaus e não possui metas ou indicadores claros.
  • Informática e automação (Lei de Informática) – R$ 8,13 bilhões. Concentra benefícios em grandes empresas e é incoerente com a estratégia nacional de inovação.

Médio risco

  • Rendimentos isentos do IRPF (doença grave) – R$ 20,7 bilhões;
  • Benefícios do trabalhador – R$ 18,44 bilhões;
  • Rendimentos isentos do IRPF (aposentados com mais de 65 anos) – R$ 17,09 bilhões;
  • Agricultura e agroindústria (fertilizantes e defensivos) – R$ 51,4 bilhões;
  • Entidades sem fins lucrativos (educação e assistência social) – R$ 45,54 bilhões;
  • Simples Nacional – R$ 120,97 bilhões;
  • Desoneração da cesta básica – R$ 51,4 bilhões;
  • Desenvolvimento regional (Sudam e Sudene) – R$ 30,01 bilhões;
  • Medicamentos e produtos farmacêuticos – R$ 20,43 bilhões;
  • Microempreendedor individual (MEI) – R$ 8,76 bilhões.

Baixo risco

  • Pesquisas científicas e inovação – R$ 8,82 bilhões.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para produção de provas em crimes de violência sexual contra mulher
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas de proteção à abelha sem ferrão
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão de Legislação Participativa debate fortalecimento da orientação educacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Império
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Unimed
Tarzan
Império
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Sala
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Últimas notícias
Há 3 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 3 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Império
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
APPATA
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Unimed
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Seco
Sala
Tarzan
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Meganet
F&J Santos
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados