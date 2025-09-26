WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Mercado Balestrin
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Niederle
Lazzaretti
Império
Sicoob
Sicredi
Meganet
Unimed
Meio Ambiente

Semae e PCSC reforçam o enfrentamento a maus tratos a animais com curso de capacitação para policiais civis

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOMA Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (Semae), por meio da Diretoria de Bem-Estar A...

26/09/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (Semae), por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal Estadual, em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Proteção Animal – DPA da Capital, está promovendo uma importante iniciativa para fortalecer o enfrentamento ao crime de maus-tratos contra animais no estado.

“O objetivo é garantir que as delegacias estejam preparadas para acolher denúncias, realizar investigações eficazes e encaminhar os casos, promovendo justiça e proteção aos animais vítimas de maus tratos”, pontua o secretário da Semae, Emerson Stein.

O Curso de Investigação de Crimes de Maus-Tratos contra Animais está sendo realizado por meio da Academia da Polícia Civil de Santa Catarina (Acadepol/SC) e tem como objetivo aprimorar os conhecimentos de agentes e delegados de todas as regiões catarinenses para atuarem de forma técnica em ocorrências envolvendo crimes de maus-tratos contra os animais.

A ação é resultado de um pleito da Semae junto à Delegacia-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, solicitando a designação dos policiais civis da instituição para a iniciativa. Até o momento, aproximadamente 100 policiais das regiões da Serra, Oeste e Meio-Oeste concluíram a capacitação.
“Ainda neste ano, está prevista a realização de mais uma turma, ampliando a cobertura territorial da capacitação. A expectativa é de que o curso continue sendo ofertado em novas regiões, promovendo a descentralização do conhecimento e fortalecendo a rede de proteção animal em todo o estado”, comenta a delegada titular da Delegacia de Proteção Animal – DPA da Capital, Mardjoli Adorian Valcareggi.

“Essa capacitação representa um avanço significativo na estruturação das ações de repressão a esses crimes em Santa Catarina, além de ser uma resposta direta à crescente demanda da sociedade por políticas públicas mais eficazes na área de bem-estar animal”, finaliza a diretora de Bem-Estar Animal Estadual, Fabrícia Rosa Costa.

Mais informações
Anne Caroline Anderson
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde
Assessora de Comunicação
Telefone: (48) 99696-1086
[email protected]

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Prazo de inscrição para o Encontro Estadual do Programa Penso, Logo Destino termina na próxima terça
Foto: Reprodução/Secom SC IMA promove atividades de compostagem e educação ambiental em escola de Canoinhas
Fórum discutiu como parcerias público-privadas e comunitárias podem superar barreiras -Foto: Vanessa Trindade / Ascom Sema Governo do RS destaca cooperação e articulação multinível para fortalecer a adaptação climática em evento nos EUA
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Império
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Raffaelli
Sala
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Unimed
Império
Lazzaretti
Sicoob
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Império
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Seco
Últimas notícias
Há 4 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 4 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Império
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados