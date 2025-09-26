Semae e PCSC reforçam o enfrentamento a maus tratos a animais com curso de capacitação para policiais civis

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (Semae), por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal Estadual, em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Proteção Animal – DPA da Capital, está promovendo uma importante iniciativa para fortalecer o enfrentamento ao crime de maus-tratos contra animais no estado.



“O objetivo é garantir que as delegacias estejam preparadas para acolher denúncias, realizar investigações eficazes e encaminhar os casos, promovendo justiça e proteção aos animais vítimas de maus tratos”, pontua o secretário da Semae, Emerson Stein.



O Curso de Investigação de Crimes de Maus-Tratos contra Animais está sendo realizado por meio da Academia da Polícia Civil de Santa Catarina (Acadepol/SC) e tem como objetivo aprimorar os conhecimentos de agentes e delegados de todas as regiões catarinenses para atuarem de forma técnica em ocorrências envolvendo crimes de maus-tratos contra os animais.



A ação é resultado de um pleito da Semae junto à Delegacia-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, solicitando a designação dos policiais civis da instituição para a iniciativa. Até o momento, aproximadamente 100 policiais das regiões da Serra, Oeste e Meio-Oeste concluíram a capacitação.

“Ainda neste ano, está prevista a realização de mais uma turma, ampliando a cobertura territorial da capacitação. A expectativa é de que o curso continue sendo ofertado em novas regiões, promovendo a descentralização do conhecimento e fortalecendo a rede de proteção animal em todo o estado”, comenta a delegada titular da Delegacia de Proteção Animal – DPA da Capital, Mardjoli Adorian Valcareggi.



“Essa capacitação representa um avanço significativo na estruturação das ações de repressão a esses crimes em Santa Catarina, além de ser uma resposta direta à crescente demanda da sociedade por políticas públicas mais eficazes na área de bem-estar animal”, finaliza a diretora de Bem-Estar Animal Estadual, Fabrícia Rosa Costa.



