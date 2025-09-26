WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Meganet
Ipiranga
APPATA
Seco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Niederle
Seu Manoel
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Folha Popular
Sala
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Geral

Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025

Agentes permanecem no estado a partir deste domingo até 7 de outubro

26/09/2025 16h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou, nesta sexta-feira (26), o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Mato Grosso no período de 28 de setembro a 7 de outubro de 2025.

A portaria MJSP ( 1.030/2025 ), publicada no Diário Oficial da União, especifica que a atuação começa no domingo (28) para apoiar os órgãos de segurança pública nos eventos relacionados à segurança da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025). No entanto, o documento não justifica a escolha de Mato Grosso para o apoio na segurança.

O emprego da Força Nacional foi pedido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável por coordenar o certame. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro.

O apoio deve abranger atividades e serviços necessários à preservação da ordem pública e da segurança de pessoas e do patrimônio.

O documento assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ainda estabelece a responsabilidade do governo do estado de Mato Grosso em fornecer o suporte logístico necessário para o trabalho dos agentes da Força Nacional no período.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Concurso unificado

Em Mato Grosso, os candidatos farão provas nos seguintes municípios: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande.

Os locais das provas desta primeira fase do certame, em outubro, já estão disponíveis para consulta no site da banca examinadora do CNU, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Mato Grosso registrou 12.216 inscrições confirmadas na segunda edição do CNU. No estado, as candidatas mulheres representam 59% do total de inscritos, com 7.208 confirmações. Os candidatos do sexo masculino somam 5.008, ou 41%.

O bloco temático 5 (administração) foi o que despertou mais interesse dos candidatos e candidatas mato-grossenses, com 3.132 inscrições homologadas. Em seguida aparecem o bloco 9 (intermediário – Regulação), com 2.813 inscritos.

Ao todo, o CNU 2025 oferecerá 3.652 vagas – sendo 3.144 para nível superior e 508 para o nível intermediário – em 32 órgãos e entidades federais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Iniciativa cria cátedra e programa de mídia pública na América Latina
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Transporte: melhor lugar de criança no carro é o meio do banco de trás
© Antônio Cruz/Agência Brasil Brasil tem desafio de implantar plano de redução de mortes no trânsito
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Seu Manoel
Império
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Império
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seco
Fitness
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Últimas notícias
Há 4 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 4 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Meganet
F&J Santos
Seco
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Unimed
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados