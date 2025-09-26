WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Folha Popular
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Niederle
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Tarzan
Império
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Senado Federal

CEsp vota reconhecimento oficial do futevôlei

A Comissão de Esporte (CEsp) tem reunião marcada para quarta-feira (1º), às 10h, com apenas três itens em pauta. Um deles é o projeto que reconhece...

26/09/2025 16h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A modalidade foi criada nas praias do Rio de Janeiro nos anos 1960 - Foto: Pedro Kirilos/Riotur
A modalidade foi criada nas praias do Rio de Janeiro nos anos 1960 - Foto: Pedro Kirilos/Riotur

A Comissão de Esporte (CEsp) tem reunião marcada para quarta-feira (1º), às 10h, com apenas três itens em pauta. Um deles é o projeto que reconhece oficialmente o futevôlei como modalidade esportiva no Brasil ( PL 423/2023 ).

Do senador Romário (PL-RJ), o texto propõe incluir a modalidade na legislação esportiva e estabelecer políticas de incentivo. A proposta prevê a criação de espaços públicos adequados, formação de treinadores e realização de eventos para divulgar o esporte.

Criado nas praias do Rio de Janeiro nos anos 1960, o futevôlei mistura o futebol e o vôlei, e surgiu como uma resposta à proibição de jogar futebol à beira-mar. Para Romário, o futevôlei "é a perfeita metáfora da capacidade do brasileiro de criar soluções brilhantes diante das adversidades".

O relator, senador Chico Rodrigues (PSB-RR), é favorável à matéria de Romário. Rodrigues, no entanto, apresentou um substitutivo para aprimorar o texto e fazer ajustes nas referências legislativas.

Para o relator, o reconhecimento formal da modalidade funcionará como sinalização para programas de fomento, editais, parcerias e calendário de eventos, ampliando o alcance social do esporte com baixo impacto fiscal e administrativo.

A matéria tramita em caráter terminativo, ou seja, se for aprovada na comissão e não houver recurso para votação em Plenário, seguirá direto para a análise da Câmara dos Deputados.

Altinha e audiência

Na mesma reunião, a comissão ainda vai votar o reconhecimento oficial da prática da altinha como modalidade esportiva ( PL 434/2025 ) e um requerimento para a realização de uma audiência pública para debater o Programa Paradesporto Brasil em Rede ( REQ 40/2025 ).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente do ParlAmericas, senador Iván Flores (Chile), cumprimenta a senadora Professora Dorinha Seabra - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes - Foto: Pedro França/Agência Senado Advocacia do Senado defende regras para impeachment de ministros do STF
Vista aérea de parte da capital paraense, com destaque para o mercado Ver-o-Peso - Foto: Agência Pará Senado avalia que Belém do Pará seja a capital do Brasil durante a COP 30
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Mercado do povo
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Império
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Sala
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Império
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Unimed
APPATA
Império
F&J Santos
Últimas notícias
Há 4 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 4 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Raffaelli
Império
Seco
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Império
Sala
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados