WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Folha Popular
Império
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Rádio Municipal
Niederle
Mercado Balestrin
Câmara

Comissão aprova criação de programa de saúde voltado à mulher atleta

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

26/09/2025 17h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria o Programa Nacional de Saúde e Bem-estar da Atleta Mulher, com o objetivo de prevenir, diagnosticar e tratar condições específicas de saúde da esportista.

O programa, que terá duração de dez anos, deverá abordar pontos como a prevenção de lesões, distúrbios alimentares e problemas relacionados ao ciclo menstrual.

O texto também prevê a formação de profissionais de saúde e treinadores com conhecimento sobre a saúde da mulher atleta, além de atendimento psicológico especializado, para prevenir transtornos de ansiedade e depressão.

Os ministérios da Saúde e do Esporte serão responsáveis pela implementação do programa, em parceria com entidades esportivas, clubes, federações e organizações especializadas na saúde da mulher.

A relatora, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), defendeu a aprovação do Projeto de Lei 97/25 , da deputada Silvye Alves (União-GO).

A relatora fez apenas uma alteração na redação para substituir “saúde reprodutiva” por “saúde ginecológica”, em trecho que trata das ações de conscientização sobre ciclo menstrual, uso de contraceptivos e acompanhamento para gestação segura, quando aplicável.

Talíria Petrone chamou a atenção ainda para o tratamento de distúrbios alimentares das atletas, tema abordado pelo programa.

"Estudos realizados com atletas olímpicas brasileiras apontam que 77% delas se preocupavam excessivamente com o peso e 52% já estavam em dieta restritiva, além de relatos de uso de diuréticos e laxantes em 11% dos casos", informou.

Próximos passos
A proposta será analisada, de forma conclusiva, pelas comissões do Esporte; de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para produção de provas em crimes de violência sexual contra mulher
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas de proteção à abelha sem ferrão
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão de Legislação Participativa debate fortalecimento da orientação educacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
Sala
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Império
Tarzan
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Raffaelli
Império
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Seco
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Últimas notícias
Há 5 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 5 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Unimed
Meganet
Sala
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Ipiranga
Sicredi
Seco
Fitness
Império
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Sala
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados