Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre

A Prefeitura de Tenente Portela publicou o edital do Programa de Auxílio Transporte a Estudantes referente ao segundo semestre de 2025. O período para inscrições vai de 29 de setembro a 10 de outubro.

O benefício é destinado a estudantes residentes no município que frequentam instituições de ensino em outras cidades. Para se habilitar, é necessário acessar o edital completo no site da Prefeitura: https://www.tenenteportela.rs.gov.br/pagina/36/auxilio-transporte-estudante, preencher os formulários disponíveis, reunir a documentação exigida e realizar a inscrição presencialmente ou por e-mail.

Como se inscrever

As inscrições presenciais devem ser feitas no Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD), localizado na Avenida Santa Rosa, nº 391, junto à Escola Ayrton Senna, no centro de Tenente Portela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O envelope com os documentos deve estar lacrado no momento da entrega.

Também é possível encaminhar a documentação por e-mail, para o endereço [email protected], sendo necessário aguardar a confirmação de recebimento.

Estudantes já beneficiados

Estudantes que foram contemplados com o auxílio no primeiro semestre de 2025 e ainda não apresentaram o atestado de frequência deverão fazê-lo até o dia 10 de outubro. A não entrega do documento implica:

Impedimento de participar do novo processo de seleção;

do novo processo de seleção; Obrigação de devolução do recurso já recebido.

Informações

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, pelo telefone (55) 3551-1685.