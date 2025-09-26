WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Unimed
Sicredi
Folha Popular
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
Niederle
Sicoob
Fitness
Seco
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Tenente Portela

Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre

Educação

26/09/2025 17h55
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Prefeitura de Tenente Portela publicou o edital do Programa de Auxílio Transporte a Estudantes referente ao segundo semestre de 2025. O período para inscrições vai de 29 de setembro a 10 de outubro.

O benefício é destinado a estudantes residentes no município que frequentam instituições de ensino em outras cidades. Para se habilitar, é necessário acessar o edital completo no site da Prefeitura: https://www.tenenteportela.rs.gov.br/pagina/36/auxilio-transporte-estudante, preencher os formulários disponíveis, reunir a documentação exigida e realizar a inscrição presencialmente ou por e-mail.

Como se inscrever

As inscrições presenciais devem ser feitas no Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD), localizado na Avenida Santa Rosa, nº 391, junto à Escola Ayrton Senna, no centro de Tenente Portela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O envelope com os documentos deve estar lacrado no momento da entrega.

Também é possível encaminhar a documentação por e-mail, para o endereço [email protected], sendo necessário aguardar a confirmação de recebimento.

Estudantes já beneficiados

Estudantes que foram contemplados com o auxílio no primeiro semestre de 2025 e ainda não apresentaram o atestado de frequência deverão fazê-lo até o dia 10 de outubro. A não entrega do documento implica:

  • Impedimento de participar do novo processo de seleção;
  • Obrigação de devolução do recurso já recebido.

Informações

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, pelo telefone (55) 3551-1685.

  • Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
© Rovena Rosa/Agência Brasil Menos da metade das escolas públicas está ligada à rede de esgoto
Foto: Divulgação Biblioteca Pública promove evento que marca estreia de sarau literário
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Ipiranga
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Raffaelli
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
APPATA
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Sala
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Últimas notícias
Há 5 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 5 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
Seco
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Ipiranga
Ipiranga
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Império
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Império
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Sicoob
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados