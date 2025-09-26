WhatsApp

Barra do Guarita

Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita

Educação

26/09/2025 18h21
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na noite de quarta-feira, 24, o Programa Libertar, da Polícia Civil, foi apresentado na Escola Estadual João Leopoldo Vogt, em Barra do Guarita, às turmas do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio noturno.

Na ocasião, a inspetora Liara Fabricio de Moura orientou cerca de 34 alunos e seis professores sobre a importância dos cuidados com a imagem e a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Ela destacou que esses ambientes podem ser utilizados por agressores sexuais para captar materiais e abordar vítimas, caracterizando o crime de estupro virtual.

A atividade também alertou os jovens para os perigos existentes tanto no ambiente físico quanto no digital, além de condutas que podem resultar em penalizações. Outros temas tratados foram os cuidados a serem adotados pelas famílias, os riscos em jogos online, os perigos da internet e os canais de denúncia, como o Disque 100.

O Programa Libertar é uma iniciativa da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que busca informar, orientar e fortalecer crianças, adolescentes, famílias e educadores quanto aos riscos de violação de direitos.

