WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Niederle
Meganet
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Império
Folha Popular
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Justiça

Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA

Corte aguardará fim do julgamento da trama golpista para analisar caso

26/09/2025 20h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta sexta-feira (26) que a Corte não descarta uma reação contra as sanções determinadas pelo governo dos Estados Unidos contra integrantes do tribunal.

Perguntado sobre como as sanções foram recebidas pelos ministros, Barroso disse que aguarda o fim do julgamento sobre a trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro para avaliar o caso.

O Núcleo 1, formado pelo ex-presidente e mais sete aliados, já foi condenado . Os núcleos 2,3 e 4 devem ser julgados até o fim deste ano.

“A ideia é esperar acabar o julgamento para pensar em qualquer eventual medida, seja política ou judicial”, afirmou.

Até o momento, pelo menos seis ministros do Supremo já foram alvo de sanções do governo do presidente norte-americano Donald Trump , incluindo a suspensão de vistos de viagem e a aplicação da Lei Magnitsky.

Além de Barroso, foram alvo de Trump os ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, além de Alexandre de Moraes , relator dos processos da trama golpista, e a esposa ele, a advogada Viviane Barci de Moraes .

Nunes Marques e André Mendonça, nomeados por Bolsonaro, e Luiz Fux não foram alvo de sanções.

Pacificação

O presidente do STF também voltou a falar na pacificação do país diante da polarização política.

“Quem teme ser preso [pela trama golpista] está querendo briga, e não pacificação. A minha única frustração foi não ter conseguido fazer a pacificação”, completou.

Na próxima segunda-feira (29), os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomarão posse nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo, respectivamente . Barroso encerrará mandato de dois anos à frente da Corte.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/ Agência Braasil. Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
© José Cruz/Agência Brasil Barroso diz que país precisa de recomeço e pacificação
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Barroso diz que STF cumpriu dever de preservar o Estado de direito
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Tarzan
Unimed
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Sicredi
Meganet
Seco
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
APPATA
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Seco
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Últimas notícias
Há 7 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 7 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Meganet
APPATA
Sala
Ponto Grill
Fitness
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Seco
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados