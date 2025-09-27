Prefeitura lança processo seletivo simplificado para a área da educação

A Prefeitura de Tenente Portela divulgou o Processo Seletivo Simplificado nº 006/2025, destinado à contratação de profissionais da educação da rede municipal para atuação como formadores locais. Os selecionados serão responsáveis por conduzir ações formativas junto aos professores da Educação Infantil, em conformidade com as orientações do Pro-LEEI 2025.

As inscrições estarão abertas de 29 de setembro a 3 de outubro de 2025, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, localizada na Avenida Redenção, nº 145, Centro. O atendimento será realizado das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Tenente Portela, pelo link: Edital