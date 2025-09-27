WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Unimed
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Meganet
APPATA
Niederle
Sala
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tenente Portela

Prefeitura lança processo seletivo simplificado para a área da educação

Educação

27/09/2025 10h12
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Prefeitura de Tenente Portela divulgou o Processo Seletivo Simplificado nº 006/2025, destinado à contratação de profissionais da educação da rede municipal para atuação como formadores locais. Os selecionados serão responsáveis por conduzir ações formativas junto aos professores da Educação Infantil, em conformidade com as orientações do Pro-LEEI 2025.

As inscrições estarão abertas de 29 de setembro a 3 de outubro de 2025, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, localizada na Avenida Redenção, nº 145, Centro. O atendimento será realizado das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Tenente Portela, pelo link: Edital

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Imagem: Divulgação Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
© Rovena Rosa/Agência Brasil Menos da metade das escolas públicas está ligada à rede de esgoto
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
28°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 12°
27°

Sensação

3.42 km/h

Vento

35%

Umidade

Unimed
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Municípios
Miraguaí - RS
Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Tenente Portela - RS
CMD Derrubadas garante vitória no início do Campeonato Regional de Futsal
Meganet
Império
APPATA
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Últimas notícias
Há 2 horas Saiba quais remédios podem afetar segurança na hora de dirigir
Há 3 horas STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
Há 3 horas INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Há 3 horas Rio ganha mais opções gastronômicas com mercado em Laranjeiras
Há 5 horas Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Unimed
Seco
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Fitness
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 6 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
4
Há 3 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 3 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
Seco
Tarzan
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Sala
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Meganet
Fitness
APPATA
Seco
Sicoob
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados