Derrubadas

Secretaria de Turismo antecipa organização da decoração natalina

Turismo

27/09/2025 10h51
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Turismo de Derrubadas já iniciou os trabalhos para transformar a cidade em um cenário natalino. Mesmo ainda em setembro, a secretária Angelita Bomm dos Santos e sua equipe estão organizando e produzindo os enfeites que vão decorar o município no final do ano.

De forma criativa e sustentável, estão sendo reaproveitados materiais recicláveis e enfeites de anos anteriores, que passam por reparos e adaptações. A iniciativa contribui para a economia de recursos e amplia a quantidade de itens decorativos espalhados pela cidade.

“Quem conhece a decoração de Natal de Derrubadas se encanta, por isso começamos cedo, para garantir que tudo esteja pronto e especial na data”, destacou Angelita.

A secretária adiantou ainda que, em breve, será realizada uma licitação para a aquisição de novos enfeites, que irão complementar o trabalho já desenvolvido pela equipe municipal. A expectativa é de que neste ano o Natal em Derrubadas seja ainda mais encantador, mantendo vivo o espírito natalino que já é tradição no município.

  Secretaria de Turismo antecipa organização da decoração natalina
