Esporte e integração marcam abertura do Campeonato de Futsal em Barra do Guarita

Esportes

27/09/2025 10h56
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na noite de quinta-feira, 25, foi realizada a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futsal de Barra do Guarita, no Ginásio Estadual.

O evento contou com a presença do prefeito, da vice-prefeita, de autoridades municipais, atletas, comissão organizadora e comunidade em geral, que prestigiaram o início da competição.

O campeonato tem como objetivo valorizar o esporte local, promover a integração entre as equipes e oferecer lazer e entretenimento à comunidade.

Após a solenidade de abertura, ocorreu o jogo inaugural, marcando o início das disputas que prometem grandes emoções nas próximas rodadas.

A Administração Municipal parabenizou as equipes participantes e convidou a comunidade a acompanhar os jogos, apoiando os atletas locais.

