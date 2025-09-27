CMD Derrubadas garante vitória no início do Campeonato Regional de Futsal

A equipe CMD Derrubadas de Futsal iniciou com vitória sua participação na 9ª edição do Campeonato Regional de Futsal de Tenente Portela, realizada no Ginásio da Escola Cléia Salete Dalberto.

Na terça-feira, 23, o time de Derrubadas enfrentou a equipe Madeireira Irmãos Kamphorst / Fretes Gabriel, de Três Passos. A partida foi marcada por intensidade, equilíbrio e boa técnica, garantindo emoção ao público presente.

Com uma atuação consistente, Derrubadas venceu por 3 a 2, resultado que motiva ainda mais os atletas para a sequência da competição.

A equipe é orientada pelo professor Magnus Geroldini, o “Maninho”, que destacou a dedicação e o espírito coletivo dos jogadores. Segundo ele, o Campeonato Regional é uma das competições mais tradicionais da região, reunindo times de diversos municípios e promovendo integração, esporte e lazer.

Maninho ressaltou ainda que Derrubadas conta com atletas experientes, que unem qualidade técnica, seriedade e respeito ao trabalho coletivo. Ele parabenizou o grupo pela conquista e convidou a comunidade a prestigiar os próximos jogos.