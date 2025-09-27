WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Niederle
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
Folha Popular
Sicredi
Ipiranga
Império
Meganet
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Justiça

STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores

Rappi e Uber contestam decisões da justiça trabalhista

27/09/2025 13h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima quarta-feira (1°) o início do julgamento sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre entregadores e motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. A controvérsia é conhecida como uberização das relações de trabalho.

A decisão a ser tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera do posicionamento do plenário.

Serão julgadas duas ações que são relatadas pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e chegaram ao Supremo a partir de recursos protocolados pelas plataformas Rappi e Uber.

Contestação

As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício com os motoristas e entregadores.

A Rappi alegou que as decisões trabalhistas que reconheceram o vínculo de emprego com a empresa desrespeitaram posição da própria Corte que entende não haver relação de emprego formal com os entregadores.

A Uber sustentou que é uma empresa de tecnologia, e não do ramo de transportes, e que o reconhecimento de vínculo trabalhista altera a finalidade do negócio da plataforma, violando o princípio constitucional da livre iniciativa de atividade econômica.

Além das defesas das plataformas, os ministros vão ouvir durante o julgamento as sustentações orais de entidades que defendem o reconhecimento do vínculo trabalhista de motoristas e entregadores.

O julgamento sobre a uberização será a primeira pauta do plenário sob o comando do ministro Edson Fachin, que será empossado no cargo de presidente do STF na próxima segunda-feira (29). Ele sucederá o ministro Luís Roberto Barroso, que encerrará mandato de dois anos à frente do tribunal.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
© Lula Marques/ Agência Braasil. Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
© José Cruz/Agência Brasil Barroso diz que país precisa de recomeço e pacificação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
28°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 12°
27°

Sensação

3.42 km/h

Vento

35%

Umidade

Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Meganet
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Império
Tarzan
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Municípios
Miraguaí - RS
Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Tenente Portela - RS
CMD Derrubadas garante vitória no início do Campeonato Regional de Futsal
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Últimas notícias
Há 2 horas Saiba quais remédios podem afetar segurança na hora de dirigir
Há 3 horas STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
Há 3 horas INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Há 3 horas Rio ganha mais opções gastronômicas com mercado em Laranjeiras
Há 5 horas Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Seco
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 6 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
4
Há 3 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 3 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Império
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Sicredi
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados