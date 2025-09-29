WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Niederle
Sicoob
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Folha Popular
Unimed
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Justiça

Fachin toma posse na presidência do STF nesta segunda-feira

Alexandre de Moraes será vice-presidente da Corte

29/09/2025 08h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Edson Fachin toma posse nesta segunda-feira (26), às 16h, no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) pelos próximos dois anos . O vice-presidente será o ministro Alexandre de Moraes.

O novo presidente vai suceder Luís Roberto Barroso, que completará o mandato de dois anos à frente da Corte.

A eleição de Fachin para o cargo ocorreu no mês passado e foi feita de maneira simbólica.

Atualmente, o ministro é o vice-presidente, e, pelo critério de antiguidade, deve assumir o cargo. Conforme o regimento interno, o tribunal deve ser comandado pelo ministro mais antigo que ainda não presidiu a Corte.

Posse

Foram convidados para a posse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de outras autoridades.

Fachin dispensou a tradicional festa de posse, que é bancada por associações de magistrados e oferecida a todos os ministros que chegam ao STF ou assumem a presidência.

Pautas

Por ter perfil pessoal mais contido, Fachin deve evitar declarações polêmicas na imprensa e embates com políticos. De acordo com pessoas próximas ao ministro, o novo presidente deve se destacar pela condução de julgamentos com grande impacto social.

Na próxima quarta-feira (1º), quando será realizada a primeira sessão sob o comando de Fachin, a Corte vai iniciar o julgamento sobre o vínculo empregatício de motoristas e entregadores de aplicativos, a chamada “uberização”.

Perfil

Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin tomou posse no Supremo em junho de 2015. O ministro nasceu em Rondinha (RS), mas fez carreira jurídica no Paraná, onde se formou em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

No STF, foi relator das investigações da Operação Lava Jato, do processo sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas e do caso que ficou conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual foram adotadas diversas medidas para diminuir a letalidade policial durante operações contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

Relator das ações penais da trama golpista, Alexandre de Moraes é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O ministro foi empossado no cargo em março de 2017.Ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para suceder o ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião naquele ano.

Antes de chegar ao STF, Moraes também ocupou diversos cargos no governo de São Paulo, onde foi secretário de Segurança Pública e de Transportes. Também foi ministro da Justiça no governo Temer.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
© Lula Marques/ Agência Braasil. Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
27°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 11°
28°

Sensação

1.9 km/h

Vento

57%

Umidade

F&J Santos
Sicredi
Império
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Império
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
Miraguaí - RS
Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Sala
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Últimas notícias
Há 27 minutos Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)
Há 1 hora Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização
Há 1 hora É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Há 2 horas Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil
Há 2 horas CAS pode votar aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Meganet
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Meganet
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados