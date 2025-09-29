WhatsApp

Comissão debate situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (1º) para discutir a situação dos hospi...

29/09/2025 09h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Fernando Frazão/Agência Brasil
Fernando Frazão/Agência Brasil

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (1º) para discutir a situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro.

O debate atende a pedido do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) e está marcado para as 16 horas, no plenário 3.

Segundo ele, a falta de concursos públicos desde 2005 e o enfraquecimento institucional e orçamentário têm provocado deterioração dos serviços hospitalares, com risco à qualidade do atendimento à população.

O deputado informa que entre 2018 e 2023 houve redução de aproximadamente 1,6 mil funcionários nas unidades, e que o déficit atual ultrapassa 7 mil profissionais.

“A audiência pública é indispensável para debater soluções estruturais e sustentáveis que garantam a reabilitação dos hospitais federais do Rio de Janeiro e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)”, justifica Braga.

