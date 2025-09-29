WhatsApp

Comissão mista pode votar MP sobre tributação de aplicações financeiras nesta terça

A comissão mista que analisa a medida provisória com as novas regras de tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais ( MP 1303/25 ) re...

29/09/2025 10h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A comissão mista que analisa a medida provisória com as novas regras de tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais ( MP 1303/25 ) reúne-se nesta terça-feira (30) para votar o parecer do relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

A reunião está marcada para as 14h30, no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.

Editada em junho, a medida foi elaborada para compensar a revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e determina a tributação de fundos de investimento, como letras de crédito e fundos imobiliários. Também traz regras específicas para a tributação de ativos virtuais, operações em bolsa, empréstimos de ativos e investidores estrangeiros.

Em seu relatório, Zarattini ampliou a tributação de investimentos hoje isentos e transferiu das prefeituras para o Ministério do Trabalho e Emprego a competência para gerenciar o pagamento do seguro-desemprego a pescadores artesanais.

A comissão mista que analisa a MP é presidida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Municípios
Tenente Portela - RS
Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
Miraguaí - RS
Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Últimas notícias
Há 28 minutos Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)
Há 1 hora Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização
Há 1 hora É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Há 2 horas Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil
Há 2 horas CAS pode votar aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde
Mais lidas
1
Há 5 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
