WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Sala
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Folha Popular
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Meganet
Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Senado Federal

Plenário analisa regulamentação da reforma tributária nesta terça

O Plenário do Senado deve votar nesta terça-feira (30), a partir das 14h, o projeto de lei complementar que regulamenta a segunda parte da reform...

29/09/2025 10h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Texto que será votado pelos senadores define regras para distribuição da arrecadação e fiscalização dos novos tributos - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Texto que será votado pelos senadores define regras para distribuição da arrecadação e fiscalização dos novos tributos - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário do Senado deve votar nesta terça-feira (30), a partir das 14h, o projeto de lei complementar que regulamenta a segunda parte da reforma tributária.

O PLP 108/2024 , de autoria do Executivo federal, define regraspara os tributos criados pela reforma ( Emenda Constitucional 132 ): o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir o ICMS nos estados e o Imposto Sobre Serviços nos municípios; e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que terá abrangência federal.

O projeto regulamenta pontos como a distribuição da arrecadação, fiscalização, financiamento, créditos e desoneração, além de instituir o Comitê Gestor do IBS.

O texto recebeu 517 emendas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) . O relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou um substitutivo (texto alternativo) ao texto proveniente da Câmara dos Deputados.

Ambulância

Também está na pauta a proposta que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. Aprovado nas Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS), o PL 2.336/2023 classifica o condutor de ambulância como profissional da área da saúde.

Para exercer a profissão, o condutor precisa ter mais de 21 anos de idade, ensino médio completo, carteira de habilitação na categoria D ou E e comprovação de treinamento e reciclagem em cursos específicos a cada cinco anos, conforme já previsto no Código de Trânsito Brasileiro .

Caso aprovado o projeto, os condutores terão o prazo de 60 meses, contados da data de entrada em vigor da lei, para se adequarem.

Acordos internacionais

Por fim, o Plenário deve analisar dois projetos de decreto legislativo que ratificam acordos internacionais.

O PDL 653/2025 aprova o texto de acordo sobre proteção da biodiversidade marinha em áreas internacionais, assinado pelo Brasil em setembro de 2023 no âmbito daConvenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

O PDL 390/2024 trata do Acordo entre o Brasil e os Países Baixos sobre Troca e Proteção Mútua de Informações Classificadas, assinado em outubro de 2023. Os dois projetos passaram pela Comissão de Relações Exteriores (CRE).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Wellington Fagundes com agentes comunitários de saúde durante audiência pública no Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CAS pode votar aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde
Para Viana, decisão do Supremo reflete impacto da atuação da comissão parlamentar na investigação das fraudes - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CPMI do INSS começa a mostrar resultado, diz Viana após STF manter prisões
O presidente do ParlAmericas, senador Iván Flores (Chile), cumprimenta a senadora Professora Dorinha Seabra - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
27°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 11°
28°

Sensação

1.9 km/h

Vento

57%

Umidade

Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Seco
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Fitness
Império
Sicredi
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
Miraguaí - RS
Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Meganet
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Sala
Império
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 15 minutos Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)
Há 52 minutos Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização
Há 52 minutos É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Há 1 hora Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil
Há 2 horas CAS pode votar aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde
Fitness
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Sicoob
Império
Sicredi
Sala
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ipiranga
Fitness
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Império
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados