WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Niederle
Fitness
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Folha Popular
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Câmara

Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25) discute, nesta terça-feira (30), os desafios para ...

29/09/2025 12h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Polícia do Paraná/Divulgação
Polícia do Paraná/Divulgação

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25) discute, nesta terça-feira (30), os desafios para a solução de crimes no Brasil. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 7.

A reunião foi solicitada pelas deputadas Maria do Rosário (PT-RS) e Delegada Adriana Accorsi (PT-GO), e pelos deputados Sanderson (PL-RS) e Mendonça Filho (União-PE).

Eles querem discutir desafios como a baixa elucidação de crimes, a integração entre entes federativos e o aperfeiçoamento técnico-científico da investigação.

Desafio central
O deputado Mendonça Filho destaca que o baixo índice de solução de crimes é um dos desafios centrais na segurança pública atual. "Por exemplo, os indicadores apontam que menos de 40% dos homicídios são solucionados no país", afirma.

Para ele, não há como se falar em reforma constitucional do sistema normativo de segurança pública sem abordar, necessariamente, o problema da baixa solução de crimes.

Polícia científica
 A deputada Maria do Rosário destaca que a PEC não inclui a polícia científica entre os órgãos de segurança pública. Segundo ela, a polícia científica pode estar vinculada a diferentes órgãos, mas sempre exerce papel essencial.

"Ao não considerar a relevância da constitucionalização da Polícia Científica [em alguns Estados representada pelos Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de Identificação], fragilizamos o Susp [Sistema Único de Segurança Pública]", afirma a deputada. "Deixamos de contemplar um de seus principais atores nesses novos tempos em que se faz crescente a atuação do crime organizado e a complexidade das práticas criminosas, inclusive no ambiente digital."

Sobre a PEC
Elaborada pelo governo federal, a PEC da Segurança Pública reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil, buscando maior integração e coordenação entre os diferentes níveis federativos e órgãos de segurança.

A proposta está baseada em um tripé:

  • constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), hoje amparado por lei ordinária ( Lei 13.675/18 );
  • amplia competências de órgãos de segurança, como a Polícia Federal (PF); e
  • fortalece o papel da União no planejamento e coordenação da segurança pública.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Conselho de Ética cancela reunião desta terça
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Conselho de Ética cancelou a instauração de processos contra deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova revogação de confisco de bens de alemães, japoneses e italianos na 2ª Guerra
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
27°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 11°
28°

Sensação

1.9 km/h

Vento

57%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Fitness
APPATA
Fitness
Império
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
Miraguaí - RS
Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Meganet
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 29 minutos Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)
Há 1 hora Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização
Há 1 hora É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Há 2 horas Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil
Há 2 horas CAS pode votar aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Seco
Unimed
Império
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Unimed
Sicredi
Seco
Ipiranga
APPATA
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Sala
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Mercado do povo
Império
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados