IMA é homenageado no Prêmio Expressão de Ecologia

Foto: Fatima Damaceno

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) foi destaque na cerimônia da 31ª edição do Prêmio Expressão de Ecologia, realizada no último sábado, dia 27. A homenagem celebrou os 50 anos de atuação do órgão, reconhecendo não apenas sua trajetória histórica, mas também seu papel de protagonismo na fiscalização, proteção e execução de políticas ambientais no Estado.

O diretor de Administração e Finanças do IMA, Gabriel Vaz Pires, representou o Instituto no evento realizado no Jurerê Beach Village, em Florianópolis. A presidente do IMA, Sheila Meirelles, destacou que a homenagem vai além da celebração do cinquentenário, refletindo o trabalho consistente desenvolvido pelo Instituto em Santa Catarina.

“Há 50 anos, o Instituto realiza um trabalho estratégico, centrado em atribuições como licenciamento, fiscalização e conservação ambiental, contribuindo para um desenvolvimento sustentável que equilibra crescimento e preservação no estado. Receber esta distinção, em um prêmio que valoriza a inovação e a responsabilidade socioambiental, é celebrar a trajetória do IMA e reconhecer o trabalho de todos os seus servidores”, ressaltou a presidente.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Prêmio

Realizado há mais de três décadas, o Prêmio Expressão de Ecologia, é o mais longevo do país na área ambiental, divulga e dissemina os esforços de empresas e organizações que criam iniciativas para diminuir os impactos da poluição no meio ambiente e contribuir para a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento da consciência ambiental.

O concurso é aberto a empresas públicas e privadas, instituições, órgãos governamentais, cooperativas, ONGs e entidades de classe com sede ou atuação nos estados de, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.

O Prêmio Expressão de Ecologia é realizado anualmente pela Editora Expressão desde 1993, um ano após a Rio 92, a conferência da ONU que inaugurou uma nova era ambiental. Em 31 anos de existência, registra mais de 3.500 projetos inscritos.