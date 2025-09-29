WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Niederle
Raffaelli
Folha Popular
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Câmara

Comissão debate uso tecnologia e inovação no envelhecimento

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (1º) para discutir como tecn...

29/09/2025 14h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marcelo Casal Jr./Agência Brasil
Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (1º) para discutir como tecnologia e inovação podem apoiar o envelhecimento. O debate está marcado para as 15 horas, no plenário 12.

A audiência foi solicitada pelos deputados Luiz Couto (PT-PB), Geraldo Resende (PSDB-MS) e Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) e pela deputada Maria do Rosário (PT-RS). Segundo os parlamentares, o objetivo é discutir soluções tecnológicas que melhorem a qualidade de vida da população idosa.

No requerimento para a realização do debate, eles pontuam que experiências internacionais mostram como tecnologias de monitoramento, telemedicina e atendimento domiciliar inteligente podem reduzir internações, aumentar a adesão a tratamentos e prevenir acidentes domésticos.

E ressaltam que a inclusão digital ainda é um desafio no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que menos de 30% da população com 60 anos ou mais acessa regularmente a internet.

“Para reverter esse cenário, é fundamental debater estratégias de capacitação digital, interfaces acessíveis e políticas públicas que garantam soluções tecnológicas inclusivas e eficientes para o envelhecimento da população”, afirmam.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova mudança nas regras para indicação de diretoria da Aneel
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova protocolo para tratamento de vício em tecnologia pelo SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Sala
Império
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Seco
APPATA
Império
Sala
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Império
Últimas notícias
Há 25 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 26 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 26 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Seco
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Império
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados