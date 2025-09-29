WhatsApp

Folha Popular
Rádio Municipal
Agricultura

Epagri incentiva pequenos produtores a investirem em mirtilo na Serra catarinense

Mirtilo é alternativa para diversificação da renda das famílias agricultoras – Fotos: Pablo Gomes / EpagriCumprindo o objetivo estratégico de agreg...

29/09/2025 15h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mirtilo é alternativa para diversificação da renda das famílias agricultoras – Fotos: Pablo Gomes / Epagri

Cumprindo o objetivo estratégico de agregar valor para a viabilidade econômica dos empreendimentos rurais, a Epagri incentiva os catarinenses a diversificarem as produções em suas propriedades. E, para isso, realiza eventos nos quais é possível conhecer novas culturas e buscar inspiração com quem já colhe bons resultados.

Exemplo disso foi o Dia de Campo realizado na última quarta-feira, 24, em Palmeira, município de 2,7 mil habitantes e distante cerca de 40 quilômetros de Lages. Agricultores de vários municípios foram convidados a visitar a propriedade onde o fruticultor Celso Claudino e o genro, João Carneiro, dão vida à Palm Berries

A área de apenas dois hectares – 20 mil metros quadrados – está entranhada em meio a gigantescas florestas de pinus da família. No local, Celso e João cultivam cerca de três mil pés de  mirtilo . Cada um rende, em média, de cinco a 10 quilos da fruta. A produção é comercializada em todo o Brasil, e um único quilo é vendido por até R$60 no varejo ou R$30 no atacado, sem embalagem.

No Dia de Campo, Celso e João falaram sobre suas experiências, esclareceram dúvidas e deram dicas. Mas, mais do que isso, motivaram os visitantes a investirem na pequena, saborosa e saudável fruta que proporciona prazer, saúde e dinheiro. 

“O pinus, por exemplo, é uma cultura de longo prazo. Quem plantar agora, vai começar a ganhar dinheiro daqui a oito ou nove anos. O mirtilo é muito mais rápido. Se plantar agora uma muda boa, no ano que vem já pode colher. O nosso projeto inicial, aqui, era de dez toneladas por hectare. Se o produtor conseguir o mesmo, vai girar em torno de R$250 mil por safra”, diz João Carneiro.

“Além de dar dinheiro, a cultura do mirtilo é muito prazerosa. É uma planta fácil de manejar. Como aqui nós não gostamos de veneno e fazemos tudo orgânico, é necessário fazer a roçada manual para manter o pomar sempre limpinho. Mas, no geral, não dá muito trabalho”, completa o fruticultor.

Mirtilo tem fácil adaptação às características da Serra catarinense

Com a viabilidade econômica atestada por quem sente os benefícios no bolso, é importante destacar também que o mirtilo é uma cultura que se adapta bem às características da Serra Catarinense.

A extensionista rural Maêve Silveira Castelo Branco, da Gerência Regional em São Joaquim e líder do Programa Fruticultura da Epagri na região, explica que a convivência entre o mirtilo e as florestas de pinus, exatamente como no caso da propriedade visitada em Palmeira, é perfeitamente possível.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Originalmente, o mirtilo é proveniente da América do Norte, em regiões de sub-bosque, e existe em áreas de matas onde ocorre naturalmente o pinus. E onde não há o pinus, se adapta facilmente também, pois é de cultivo bastante simples. Claro que tem algumas exigências, principalmente em relação ao solo e disponibilidade de água, mas é uma planta que pode se adaptar a pequenas e grandes áreas de cultivo. Por isso, é uma boa alternativa para diversificar a produção aqui na região, o que gera empregos, aumenta a renda e promove a qualidade de vida das famílias”.

Expectativas positivas em relação ao mirtilo espalham-se por toda a região

O sucesso da Palm Berries tem chamado a atenção de produtores de toda a Serra Catarinense, e a tendência é de que as plantações de mirtilo comecem a se espalhar pela região. É o que acredita, por exemplo, o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca da Prefeitura de Lages, Pedro Donizete de Souza, que participou do Dia de Campo promovido pela Epagri no município de Palmeira.

“O mirtilo tem um potencial muito grande e é ideal para o pequeno produtor rural, pois é um trabalho que pode ser feito com a família. É uma alternativa de renda e que tem mercado. A atividade ainda está no início, mas já está dando muito certo e podemos ver os resultados na prática. Certamente toda a nossa região tem muito a ganhar com o mirtilo”.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Interesse que já começa a chegar até a ponta da linha. A agricultora Ana Claudia Wawrzyniak viajou mais de 200 quilômetros entre ida e volta só para participar do Dia de Campo em Palmeira. Moradora do município de Cerro Negro, ela produz  pequenas frutas  como amora, fisális e framboesa e uma quantidade ainda pequena do próprio mirtilo. Assim, o evento promovido pela Epagri foi uma oportunidade de aprendizado em busca de um objetivo maior.

“Atualmente, eu tenho 130 pés de mirtilo. Nesta visita a uma propriedade onde a atividade deu certo, eu pude aprender mais, e vou levar o conhecimento para aumentar a minha produção”.

Epagri cumpre função institucional ao gerar oportunidades aos produtores

Com o Dia de Campo em Palmeira, um evento bastante prestigiado por agricultores que saíram satisfeitos e cheios de boas ideias, a Epagri mostra uma gama de produtos que podem ser cultivados na Serra Catarinense, em uma harmônica convivência entre diferentes culturas no clima peculiar da região mais fria do Brasil. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Neste caso, é o mirtilo, uma cultura nova, mas que já está dando resultado. Por isso a importância de oportunizar aos produtores a diversificação baseada no clima da região. A Epagri tem este papel institucional de levar à sociedade as várias possibilidades de cultura”, conclui o engenheiro-agrônomo José Márcio Lehmann, gerente regional da Epagri em Lages.

Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

