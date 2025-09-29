WhatsApp

Esportes

Encontro discute combate à manipulação de resultados esportivos

Governo apresenta ferramentas criadas por grupo de trabalho

29/09/2025 15h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Começou nesta segunda-feira (29) o I Encontro Técnico Nacional sobre Combate à Manipulação de Resultados Esportivos, evento que busca consolidar uma política nacional visando a integridade do esporte no Brasil. Organizado pelo governo federal, o encontro, na sede do Ministério do Esporte, pretende avançar no combate a fraudes em sites de apostas.

A expectativa é ao final do encontro, previsto para 1º de outubro, apresentar uma primeira versão de plataforma digital criada pelo Grupo de Trabalho de Combate à Manipulação de Resultados Esportivos, bem como de um manual de diretrizes para a atuação preventiva e repressiva, de forma a ampliar os conhecimentos técnico e metodológico contra esse tipo de prática.

Tanto a plataforma como o manual foram elaborados pelo grupo de trabalho formado por diversas pastas ministeriais – Esporte, Fazenda, Justiça, além da Polícia Federal. A primeira versão da Plataforma Cívica Digital foi desenvolvida pela Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia da Universidade de Brasília (UnB).

A ferramenta possibilitará a apresentação de denúncias anônimas, bem como monitoramento em tempo real das competições, painéis interativos de análise de dados; e alertas automáticos com inteligência artificial para identificar atividades suspeitas. Disponibilizará também conteúdos informativos e educacionais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Diálogo

Durante a abertura do encontro, o secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, Giovanni Rocco Neto, destacou que a integridade no esporte não é responsabilidade de apenas um só setor. “Ela se faz no diálogo constante entre governo, entidades esportivas, sociedade civil e iniciativa privada”, disse.

Rocco, que é também o relator do grupo de trabalho, lembrou dos efeitos positivos do esporte para jovens e adultos e disse que, no caso das crianças, é uma ferramenta que ajuda na educação, em especial em questões relacionadas a disciplina e perseverança.

“Um pilar essencial é a educação da base. É entre jovens atletas, treinadores e famílias que devemos semear, desde cedo, os princípios da ética, do respeito e da transparência, para criarmos uma cultura sólida de prevenção e conscientização”, disse o secretário.

Regulamentação

Também presente no evento, o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, disse que, ao assumir a pasta, em 2023, tomou ciência da necessidade de olhar “todos os buracos decorrentes de um período muito longo sem regulamentação.”

“Isso nos trouxe muitos problemas sociais, econômicos e, também, de ordem esportiva”, acrescentou ao explicar que a manipulação de resultados envolve também outros crimes, como os de fraude e lavagem de dinheiro, além de comprometer a proteção das pessoas e da economia popular.

Base de conteúdo

De acordo com o Ministério do Esporte, o encontro servirá para reunir uma “base de conteúdo que sirva para capacitar agentes públicos”, deixando, como legado, diretrizes e boas práticas a serem seguidas nacionalmente na prevenção e no enfrentamento das fraudes esportivas.

Dessa forma, melhorar a qualificação de profissionais como policiais civis e federais, que são considerados, segundo as autoridades , o “eixo central” para a consolidação da resposta estatal à manipulação de resultados, bem como a aprimoramento de técnicas investigativas e de inteligência, com o cruzamento de dados e uso de tecnologias para a identificação de apostas suspeitas.

Oficinas, debates e treinamentos

“Durante o encontro, delegados de todos os estados e do Distrito Federal participarão de oficinas, debates técnicos e treinamentos voltados à investigação e repressão de fraudes esportivas, com foco em técnicas de inteligência, cruzamento de dados e uso de tecnologias avançadas para identificação de apostas suspeitas”, detalha o Ministério do Esporte.

Entre os frutos esperados dessa capacitação estão a padronização de procedimentos; o fortalecimento da cooperação interestadual; e o aprimoramento das atuações conjuntas das forças de segurança, de forma a dar “agilidade na apuração de irregularidades e no encaminhamento de denúncias”.

Tema complexo

Em nota, o ministro do Esporte, André Fufuca, destacou que o Grupo de Trabalho estabelecerá um fluxo integrado e colaborativo para o recebimento e tratamento de denúncias.

“O governo entende a urgência e a necessidade de tratar um tema tão complexo e que impacta a vida de tanta gente. Por isso, é primordial uma atuação conjunta, em nível nacional, que mova esforços na mesma direção a fim de enfrentar a manipulação de competições”, disse, em nota, o ministro.

