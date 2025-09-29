Comissão de Relações Exteriores ouve ministro Mauro Vieira nesta quarta-feira

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouvirá, nesta quarta-feira (1º), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocado pela comissão para prestar esclarecimentos sobre diversos assuntos de sua pasta.

Um dos temas em pauta é a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, realizada em 3 de julho, em Buenos Aires. Para o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), “tal comportamento abre um precedente institucional gravíssimo: transforma a política externa brasileira em ferramenta de militância ideológica, desvirtua sua função republicana e enfraquece nossa reputação diante de democracias consolidadas, organismos multilaterais e parceiros econômicos relevantes”.

O debate está marcado para as 9h30, no Plenário 3.

A iniciativa é dos deputados Gustavo Gayer (PL-GO), Adriana Ventura (Novo-SP), Gilson Marques (Novo-SC), Luiz Lima (Novo-RJ), Marcel van Hattem (Novo-RS), Evair Vieira de Melo (PP-ES) e Marcos Pollon (PL-MS).

