WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Folha Popular
Mercado do povo
Niederle
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Câmara

Comissão de Relações Exteriores ouve ministro Mauro Vieira nesta quarta-feira

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouvirá, nesta quarta-feira (1º), o ministro das Relações Exteriores,...

29/09/2025 16h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouvirá, nesta quarta-feira (1º), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocado pela comissão para prestar esclarecimentos sobre diversos assuntos de sua pasta.

Um dos temas em pauta é a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, realizada em 3 de julho, em Buenos Aires. Para o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), “tal comportamento abre um precedente institucional gravíssimo: transforma a política externa brasileira em ferramenta de militância ideológica, desvirtua sua função republicana e enfraquece nossa reputação diante de democracias consolidadas, organismos multilaterais e parceiros econômicos relevantes”.

O debate está marcado para as 9h30, no Plenário 3.

A iniciativa é dos deputados Gustavo Gayer (PL-GO), Adriana Ventura (Novo-SP), Gilson Marques (Novo-SC), Luiz Lima (Novo-RJ), Marcel van Hattem (Novo-RS), Evair Vieira de Melo (PP-ES) e Marcos Pollon (PL-MS).

Veja a pauta completa

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova mudança nas regras para indicação de diretoria da Aneel
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova protocolo para tratamento de vício em tecnologia pelo SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Fitness
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Império
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Sicoob
Sicredi
APPATA
Meganet
Ipiranga
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Fitness
Império
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 26 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 26 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 26 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Fitness
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados