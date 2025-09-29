WhatsApp

Senado Federal

Ministro das Cidades participa de audiência da CDR

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, será ouvido na terça-feira (30) pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) para debater política...

29/09/2025 16h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Ministro Jader Barbalho Filho durente cerimônia no Palácio do Planalto, em agosto - Foto: Ministério das Cidades
Ministro Jader Barbalho Filho durente cerimônia no Palácio do Planalto, em agosto - Foto: Ministério das Cidades

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, será ouvido na terça-feira (30) pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) para debater políticas públicas sob a responsabilidade da pasta. Entre elas estão o programa Minha Casa, Minha Vida e diversas obras do Novo PAC dedicadas a urbanização e saneamento. A audiência está marcada para as 9h30.

O debate atende a requerimento ( REQ 3/2025 - CDR ) da presidente do colegiado, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). No pedido, ela afirma que a presença do ministro servirá para debater as diretrizes, desafios e oportunidades das políticas de integração nacional e desenvolvimento regional, além das ações estratégicas do ministério para promover o desenvolvimento sustentável.

"A presença do ministro permitirá um diálogo aprofundado sobre as estratégias e ações do Ministério das Cidades, possibilitando avaliar os programas em andamento, discutir os desafios na implementação das políticas urbanas e habitacionais e fortalecer a cooperação entre os entes federativos", justifica Dorinha no requerimento.

