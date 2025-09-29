WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Niederle
Império
Sala
Folha Popular
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
Senado Federal

Debatedores divergem sobre limites entre modernização e precarização do trabalho

Durante sessão temática no Plenário do Senado nesta segunda-feira (29), senadores, representantes da Justiça do Trabalho e dos setores trabalhista ...

29/09/2025 16h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Paulo Paim presidiu a sessão temática - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O senador Paulo Paim presidiu a sessão temática - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Durante sessão temática no Plenário do Senado nesta segunda-feira (29), senadores, representantes da Justiça do Trabalho e dos setores trabalhista e produtivo divergiram sobre os limites entre precarização e modernização das relações de trabalho. Enquanto grande parte dos participantes denunciou o aumento de casos de descumprimento da legislação e grave ameaça à proteção trabalhista e previdenciária, outros alertaram para a necessidade de se pensar em novas relações de trabalho a partir das inovações tecnológicas. A sessão foi presidida pelo senador Paulo Paim (PT-RS).

A possibilidade de terceirização, incluindo a atividade-fim das empresas, está assegurada no Brasil e foi ampliada na reforma trabalhista, com as alterações da Lei 6.019, de 2017 . Sua constitucionalidade também foi assegurada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O entendimento da corte confirmou a legalidade da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade da empresa contratante.

Na opinião de Paulo Paim, os direitos dos trabalhadores têm, nos últimos anos, sofrido "ataques permanentes". Práticas de "precarização", na visão do senador, buscam reduzir custos para o empreendedor e transferir riscos e responsabilidades para os trabalhadores, como a terceirização e a "pejotização" (substituição de vínculos trabalhistas formais pela contratação dos trabalhadores como pessoas jurídicas, ou PJs".

— Essas práticas não são apenas injustas, elas são perigosas, elas aumentam a informalidade, diminuem a proteção legal, reduzem salários e benefícios, ameaçando, inclusive, a sustentabilidade da nossa Previdência Social e enfraquecendo a Justiça do Trabalho — afirmou Paim.

O senador defendeu o diálogo permanente entre trabalhadores e empregadores para buscar um entendimento que, na avaliação dele, inclui o uso sustentável das novas tecnologias atrelado à redução da jornada de trabalho, o cumprimento da legislação trabalhista e a valorização da Justiça do Trabalho.

"Fraude"

A vice-coordenadora Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Priscila Dibi Schvarczc, informou que entre 2020 e 2025 houve mais de 1,2 milhão de ações trabalhistas ajuizadas no país pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego em contratos que seriam, originalmente, de terceirização. Essas ações aguardam a decisão definitiva pelo STF e, caso sejam desfavoráveis aos empregados, poderá ser "institucionalizada" a prática de "pejotização", que segundo a procuradora, foi criada para "adjetivar uma fraude". Para ela, o único objetivo do mecanismo é "afastar a incidência dos direitos dos trabalhadores".

— Na pejotização, o trabalhador não assume os riscos da atividade, não dirige a sua atividade econômica. E o tomador desse serviço, nessa relação fraudulenta, o empregador, continua dando ordens, continua dirigindo a prestação do serviço, determinando o horário que a pessoa vai trabalhar, como ela deve produzir, se ela pode ou não faltar, determinando como será o pagamento e, inclusive, o valor desse pagamento. Como nós vamos ter uma PJ [pessoa jurídica] efetiva, como nós vamos ter um autônomo que não fixa o valor do seu próprio trabalho? Então, essas características mantêm um contrato de trabalho, ainda que, na forma, se dê outro nome.

O mesmo alerta foi feito pela coordenadora de Fiscalização e Promoção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Dercylete Lisboa Loureiro. Ela lembrou que não há dúvidas legais sobre a terceirização, já prevista na lei, no entanto, é preciso assegurar a proteção e fiscalização contra o que ela chamou de "CNPJotização sinônimo de fraude".

— Em qualquer relação humana, há possibilidade de fraude que a gente quer garantir que também a fraude ao vínculo de emprego possa continuar sendo observada e identificada, porque isso interessa a todos, inclusive àquelas empresas que são criadas da forma adequada e correta, porque, quando nós temos um ambiente fraudulento, os verdadeiros empreendedores são os primeiros prejudicados, além dos trabalhadores.

Estudo elaborado pela Coordenação Nacional de Combate à Informalidade do Ministério do Trabalho constatou que, de 2022 a 2024, 4,8 milhões de trabalhadores celetistas passaram a condição de pessoa jurídica. Desses, 3,8 milhões são microempreendedores individuais (MEI). Somente nesse período, o déficit na Previdência foi de R$ 61 bilhões. Já em relação ao FGTS, R$ 24 bilhões deixaram de ser recolhidos por conta da migração de vínculo.

O estudo analisou ainda a faixa salarial dos trabalhadores que realizaram a migração: 93% dos trabalhadores tinham remuneração inferior a R$ 6 mil e 56%, inferior a R$ 2 mil.

Fiscalização e proteção

O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Valter Souza Pugliesi, enfatizou o trabalho da Justiça do Trabalho como "imprescindível ao processo civilizatório" no país. Ele observou que é fundamental o seu fortalecimento para que seja assegurada a dignidade humana por meio das condições justas de trabalho, da remuneração adequada e da proteção contra a dispensa arbitrária. Pugliesi destacou, como exemplo da atuação da Corte, as ações contra fraudes na contratação de trabalhadores sob o "rótulo de contratos de pessoas jurídicas", quando na verdade, segundo ele, há uma relação de vínculo empregatício.

— A nosso juízo, nunca houve qualquer dúvida quanto à possibilidade de as empresas e tomadores de serviços desenvolverem suas escolhas na contratação de trabalhadores com plena liberdade. O que sempre foi óbice é a fraude, o desvirtuamento, reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal nos seus pronunciamentos, inclusive na questão que envolve a terceirização, porque o abuso e a fraude não se coadunam com o direito.

O auditor fiscal do Trabalho e diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), Leonardo Decuzzi, disse que o país tem registrado uma "pandemia" de contratação de empregados como se fossem microempreendedores individuais. Ele explicou que esse tipo de contrato representa um "expresso descumprimento" da Lei que institui o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte , passando uma clara "sensação de impunidade que foi amplificada" nos últimos anos.

— A constatação dessa fraude virou rotina nas ações fiscais, em assombrosa elevação nos últimos anos. Nós temos encontrado empregados subordinados nos mais diversos segmentos econômicos, contratados como autônomos PJs, e contratos de parceria rurais e pejotização também no meio rural”.

Ele ainda observou que um dos grandes desafios do estado é a realização de inspeções em empresas que não prestam informações e que, na sua avaliação, estão obstruindo a ação de fiscalização.

Modernização

Apesar de reconhecer que em alguns casos o termo "pejotização" é associado à fraude, o representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Sérgio Henrique Moreira Sousa, disse que não se deve presumir a ilicitude desse modelo". Ele esclareceu que esse tipo de contratação, assim como a terceirização, não podem ser vistos apenas como um mecanismo para "redução de custos", mas precisam também ser reconhecidos "como instrumentos legítimos de empreendedorismo, eficiência e ampliação de oportunidades".

— É preciso reconhecer que estamos diante de uma evolução natural das relações laborais, fruto da inovação tecnológica, da globalização econômica, e das novas expectativas nas quais o trabalhador almeja uma maior liberdade e flexibilidade na sua trajetória profissional. As empresas, para se manterem competitivas, necessitam de modelos mais dinâmicos de contratação do outro lado, muitos trabalhadores preferem formatos que lhes permitam mais autonomia, mobilidade e múltiplas fontes de renda. Nesse contexto, a pejotização e terceirização não se reduzem a mecanismos para redução de custos e devem ser vistos como instrumentos legítimos de empreendedorismo, eficiência e ampliação de oportunidades.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados pelo Banco Central, entre 2015 e o segundo trimestre de 2025, enquanto a população ocupada no país cresceu cerca de 10%, o número de trabalhadores por aplicativos, composto por trabalhadores em plataformas digitais de transporte de passageiros e de entrega em domicílio aumentou 170%, passando de cerca de 770 mil para 2,1 milhões. Apesar do crescimento expressivo, a participação desses trabalhadores no mercado de trabalho ainda é relativamente pequena: passou de 0,8% para 2,1% da população ocupada (PO) entre 2015 e 2025 e de 0,5% para 1,2% da população em idade de trabalhar (PIT) nos mesmos períodos.

Na opinião do diretor-executivo do Instituto Livre Mercado, Rodrigo Marinho, o dado revela que a ausência do vínculo empregatício e a facilidade de cadastramento e início da atuação do trabalhador através desses aplicativos permitem um crescimento de ocupação e de renda no país. Essa nova modalidade, considera o diretor,

— O impacto líquido é absolutamente positivo. Nós temos mais gente trabalhando, nós temos menos gente desempregada. E essa é a mensagem central do estudo do Banco Central. Ele vai falar claramente que conclui que os aplicativos foram determinantes para melhorar os indicadores de emprego na última década. É uma mudança absolutamente estrutural no mercado de trabalho brasileiro e, sem dúvida, veio para ficar, o mundo é outro.

Mas no entendimento do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST),ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, o que o relatório do BC aponta que na ausência de uma ocupação com um contrato de trabalho digno e para não ir para a pobreza extrema, o trabalhador acaba sem "poder de barganha" e se submete às condições impostas pelas plataformas de serviço.

O ministro disse que a descontrução da proteção através da legislação trabalhista rompe com o pacto sociopolítico e mirou, num primeiro momento, o enfraquecimento e extinção dos sindicatos. A partir daí, sem peso para negociar, os salários passaram a ser reduzidos e a CLT desvalorizada. Essa estratégia, segundo ele, foi pensada justamente para impulsionar a pejotização, enfraquecendo instrumentos de proteção que, inclusive, são responsáveis por injetar dinheiro na economia como o décimo terceiro, o FGTS e a própria Previdência Social.

— Talvez o progresso seja construir uma outra legislação com outro desenho para determinadas formas de trabalho, mas não desproteger. Porque nós temos velhice, acidente, descanso, temos uma série de proteções que vêm da previdência social. E como vai ficar esse discurso? Quem vai pagar a Previdência? Quem vai ser responsável pelas gerações futuras?

A diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Rosilene Corrêa, manifestou preocupação do crescente relato de jovens e adolescentes se colocando contra o formato CLT. Na opinião dela, é urgente que o Congresso atue na reconstrução e no fortalecimento dos sindicatos para que a proteção dos direitos trabalhistas, da Previdência Social e do FGTS sejam mais eficazes junto as próximas gerações e a nova realidade de trabalho que se coloca.

— O mais grave, na minha leitura, é quando a gente percebe que as pessoas estão convencidas de que isso [pejotização], de fato, é o melhor. Isso é que é muito perigoso, porque aí é onde estará a resistência. E não é por acaso que também esse novo trabalhador não quer reconhecer qual é o papel de um sindicato, não quer se sindicalizar, para ele isso não tem importância. Então, onde é que nós estaremos? Essa classe trabalhadora estará reunida onde? A resistência se dará de que forma, a partir de que organização? Que defesa será feita se o próprio trabalhador está convencido de que isso é o melhor para ele? — questionou.

Para o presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, o trabalhador acaba sem “poder de barganha” - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Para o presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, o trabalhador acaba sem “poder de barganha” - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A procuradora do Trabalho Priscila Dibi Schvarczc participou por video-conferência - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A procuradora do Trabalho Priscila Dibi Schvarczc participou por video-conferência - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Dercylete Lisboa Loureiro é coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do MTb - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Dercylete Lisboa Loureiro é coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do MTb - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Leonardo Decuzzi: 'O país tem registrado uma 'pandemia' de contratação de empregados como se fossem MEI' - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Leonardo Decuzzi: 'O país tem registrado uma 'pandemia' de contratação de empregados como se fossem MEI' - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e Carlos Roberto Ferreira Lopes - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
O senador Carlos Viana é presidente da CPMI do INSS - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Carlos Viana expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Senador Mecias é relator da proposta de isenção fiscal e autor de outro projeto a ser votado na mesma reunião - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado CRA analisa isenção da Cofins e do PIS/PASEP para agricultura familiar
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Seu Manoel
Império
Sicoob
Seco
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Sala
Império
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Sicredi
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 27 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 27 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 27 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Sala
Império
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Império
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Seco
APPATA
Ipiranga
Meganet
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados