WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Niederle
Unimed
Mercado Balestrin
Império
Folha Popular
Seco
Senado Federal

CDH vota política de valorização das mulheres na área de segurança pública

São 14 os itens pautados para votação na Comissão de Direitos Humanos (CDH), que tem reunião agendada para esta quarta-feira (1°) a partir das 11h....

29/09/2025 17h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Alessandro Vieira é o relator dessa proposta, que está na pauta da Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
O senador Alessandro Vieira é o relator dessa proposta, que está na pauta da Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

São 14 os itens pautados para votação na Comissão de Direitos Humanos (CDH), que tem reunião agendada para esta quarta-feira (1°) a partir das 11h. Um deles é o PL 1.529/2021 , projeto de lei que cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na Área de Segurança Pública.

O texto prevê, entre outras medidas, que 20% das vagas em concursos públicos relacionadas à segurança pública devem ser reservadas às mulheres.

O relator da matéria é o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Educação

Outro item na pauta da CDH é o PL 2.315/2021 , apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Esse projeto de lei assegura o direito à educação para pessoas em tratamento psicossocial, inclusive na modalidade de jovens e adultos, quando não for possível a matrícula na rede regular de ensino.

O relator da matéria é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RS).

Idosos

Também pode ser votado pela CDH o projeto de lei que amplia o Estatuto da Pessoa Idosa para prever habitações assistidas, incentivos para reformas em residências, melhorias em pontos de ônibus e aplicativos de informação adaptados ( PL 4.795/2023 ).

O autor dessa proposta é o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Flávio Bolsonaro também é relator da matéria.

Preconceito

O PL 2.354/2021 , projeto de lei do senador Fabiano Contarato (PT-ES), prevê a expulsão do local de evento esportivo, com consequências criminais, de quem apresentar cartazes ou entoar gritos homofóbicos ou transfóbicos.

A relatora da matéria, que está na pauta da comissão, é a senadora Augusta Brito (PT-CE).

Asilos

O projeto de lei que determina vistorias anuais em asilos ( PL 2.720/2021 ) é outro projeto na pauta da CDH.O texto torna obrigatória a realização de vistorias anuais em instituições de longa permanência para idosos, públicas e privadas, para se verificar condições de atendimento e cumprimento de direitos.

Essa proposta, que teve origem na Câmara dos Deputados, tem o senador Magno Malta (PL-ES) como relator.

Amamentação

O PL 883/2023 , por sua vez, é um projeto de lei da Câmara dos Deputados que determina que a mãe terá prioridade para ter a guarda unilateral de filho durante o período de amamentação.

Relatora da matéria, a senadora Jussara Lima (PSD-PI) recomenda mudanças na proposta.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e Carlos Roberto Ferreira Lopes - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
O senador Carlos Viana é presidente da CPMI do INSS - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Carlos Viana expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Senador Mecias é relator da proposta de isenção fiscal e autor de outro projeto a ser votado na mesma reunião - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado CRA analisa isenção da Cofins e do PIS/PASEP para agricultura familiar
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
APPATA
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Sala
Fitness
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Império
Ipiranga
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 28 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 28 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 28 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Sicredi
Império
Sala
Rádio Municipal
Seco
Raffaelli
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Ipiranga
APPATA
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Seco
Sala
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Seco
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados