WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Folha Popular
APPATA
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Niederle
Raffaelli
Meganet
Império
Seco
Direitos Humanos

Nova lei integra dados para desenvolvimento integral da 1ª infância

Integração de dados deve facilitar diagnóstico de problemas

29/09/2025 18h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Um sistema nacional para integrar informações sobre creches e outras instituições de atendimento à primeira infância está previsto pela nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legislação foi publicada, nesta segunda (29), no Diário Oficial da União .

A primeira infância, que compreende o período de até 6 anos de idade, é considerada essencial para o desenvolvimento pleno das crianças.

O governo divulgou que a lei busca integrar bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção . Assim, será possível fazer diagnósticos de eventuais problemas pelo País.

Na prática, foi alterado o Marco Legal da Primeira Infância ( Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 ) para incluir, no Artigo 11, mais dois parágrafos, o 3º e o 4º:

  • Parágrafo 3º Para atender ao disposto neste artigo, será implementado, em articulação com os entes federados, sistema nacional de informação sobre o desenvolvimento integral da primeira infância, com integração dos bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção.
  • Parágrafo 4º O sistema de que trata o Parágrafo 3º contará também com informações detalhadas sobre creches e demais instituições de atendimento à primeira infância, de forma a assegurar a qualidade da oferta de educação infantil, nos termos do disposto no art. 16 desta Lei e na legislação educacional.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Monitoramento

Com essa legislação, está previsto, por exemplo, que políticas públicas deverão conter, necessariamente, ações de monitoramento e coleta de dados, avaliação periódica da oferta dos serviços à criança e divulgação dos seus resultados .

A Lei Nº 15.220 determina ainda que o novo sistema contará com informações detalhadas sobre creches e demais instituições de atendimento à primeira infância, de forma a assegurar a qualidade da oferta de educação infantil.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Mulheres discutem em Brasília igualdade de gênero e democracia
© Tomaz Silva/Agência Brasil Projeto social no Rio oferece aulas de defesa pessoal para mulheres
© Rovena Rosa/Agência Brasil Moradores de Paraisópolis recebem endereço digital
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

Fitness
Meganet
Império
APPATA
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Meganet
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sala
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Seco
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 28 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 28 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 28 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Império
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Sala
Unimed
Seco
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Sala
Seco
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Fitness
Mercado do povo
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados